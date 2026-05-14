Алмазу Салиеву присвоено звание генерал-майора таможенной службы

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому председателю Государственной таможенной службы при Министерстве финансов КР Салиеву Алмазу Абдылдаевичу присвоено высшее специальное звание "генерал-майор таможенной службы".

Высокое звание присвоено в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики. Соответствующий документ глава государства подписал, отмечая вклад руководства ведомства в развитие таможенной системы страны.

Напомним, Алмаз Салиев назначен на пост главы ГТС в феврале 2025 года.