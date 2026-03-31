Швейные предприятия Кыргызстана начали получать беспроцентные кредиты

Заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Беназир Нурланова посетила одно из ведущих швейных предприятий Бишкека для ознакомления с производственным процессом. В ходе визита она сообщила о постепенном восстановлении отечественной швейной отрасли после серьезных трудностей, с которыми сектор столкнулся осенью 2025 года под влиянием внешних факторов. По ее словам государство реализует системные меры поддержки, а вопросы развития легкой промышленности находятся под личным контролем главы государства.

Беназир Нурланова подчеркнула эффективность работы оперативного штаба, который обеспечивает механизм быстрого решения возникающих проблем. В рамках финансовой поддержки предпринимателям стала доступна программа беспроцентного кредитования. Кроме того были внедрены значительные налоговые и административные льготы. До 1 января 2030 года ставка подоходного налога для отрасли установлена на уровне 1%, а страховые взносы существенно снижены. В результате общая налоговая нагрузка на одного работника сократилась с прежних 9500–9800 сомов до 2555 сомов. Также до конца 2026 года в стране действует мораторий на рейдовые налоговые проверки и контроль по ККМ.

Заместитель министра отметила что предприятия работающие в правовом поле не сталкиваются с препятствиями при экспорте продукции и стабильно получают льготное финансирование. На базе Министерства экономики и коммерции для производителей организованы обучающие мероприятия и оказывается практическая помощь на всех этапах вывода товаров на внешние рынки.

В завершение визита было сказано о продолжении комплексной работы по легализации швейных цехов, которые ранее функционировали в теневом секторе. Министерство экономики и коммерции намерено и далее планомерно решать актуальные вопросы легкой промышленности для обеспечения устойчивого роста отрасли.