Погода
$ 87.43 - 87.78
€ 100.37 - 101.32

Власти Кыргызстана ответили на критику новых водительских прав

276  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новые водительские удостоверения Кыргызстана соответствуют международным требованиям и признаются за рубежом. Об этом 31 марта на пресс-конференции заявили представители государственных органов.

По словам заместителя министра иностранных дел Алмаза Имангазиева, образцы удостоверений нового образца направлены за границу по дипломатическим каналам через 32 посольства и 10 генеральных консульств. Посольства провели разъяснительную работу и направили соответствующие ноты, чтобы обеспечить признание документов.

Как отметил первый заместитель управляющего делами президента Бообек Салимжанов, новые удостоверения изготавливаются на современном немецком оборудовании и содержат 34 элемента защиты. По его словам, уровень защиты таких документов является одним из самых высоких в регионе.

Власти также подчеркивают, что удостоверения соответствуют международным стандартам, так как в них используются латинская транслитерация, фотография и другие обязательные элементы. При этом, как уточняется, формат документа вертикальный или горизонтальный не является принципиальным, так как допускаются оба варианта.

В МИД сообщили, что жалоб на непризнание новых водительских удостоверений за рубежом на сегодняшний день не поступало. Отмечены лишь единичные случаи подделки документов, которые оперативно выявляются.

Ранее в публичном поле прозвучала критика новых удостоверений. В частности, журналист Болот Темиров заявил, что документы образца 2025 года не соответствуют требованиям Венской конвенции о дорожном движении. Он указал на формат и порядок размещения данных, отметив, что в международных стандартах личные сведения должны располагаться первыми, тогда как в новых удостоверениях сначала указаны фотография и подпись.

В ответ в госорганах заявляют, что все технические и международные требования соблюдены, а сами удостоверения являются легитимным документом для управления транспортом за рубежом.

Напомним, образец национального водительского удостоверения нового формата утвержден постановлением кабинета министров 3 декабря 2025 года. Документы старого образца будут выдаваться до полного исчерпания бланков, после чего начнется переход на новый формат. Персонификацией удостоверений занимается государственное учреждение "Кызмат" при управделами президента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457242
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  