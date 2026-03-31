Власти Кыргызстана ответили на критику новых водительских прав

Новые водительские удостоверения Кыргызстана соответствуют международным требованиям и признаются за рубежом. Об этом 31 марта на пресс-конференции заявили представители государственных органов.

По словам заместителя министра иностранных дел Алмаза Имангазиева, образцы удостоверений нового образца направлены за границу по дипломатическим каналам через 32 посольства и 10 генеральных консульств. Посольства провели разъяснительную работу и направили соответствующие ноты, чтобы обеспечить признание документов.

Как отметил первый заместитель управляющего делами президента Бообек Салимжанов, новые удостоверения изготавливаются на современном немецком оборудовании и содержат 34 элемента защиты. По его словам, уровень защиты таких документов является одним из самых высоких в регионе.

Власти также подчеркивают, что удостоверения соответствуют международным стандартам, так как в них используются латинская транслитерация, фотография и другие обязательные элементы. При этом, как уточняется, формат документа вертикальный или горизонтальный не является принципиальным, так как допускаются оба варианта.

В МИД сообщили, что жалоб на непризнание новых водительских удостоверений за рубежом на сегодняшний день не поступало. Отмечены лишь единичные случаи подделки документов, которые оперативно выявляются.

Ранее в публичном поле прозвучала критика новых удостоверений. В частности, журналист Болот Темиров заявил, что документы образца 2025 года не соответствуют требованиям Венской конвенции о дорожном движении. Он указал на формат и порядок размещения данных, отметив, что в международных стандартах личные сведения должны располагаться первыми, тогда как в новых удостоверениях сначала указаны фотография и подпись.

В ответ в госорганах заявляют, что все технические и международные требования соблюдены, а сами удостоверения являются легитимным документом для управления транспортом за рубежом.

Напомним, образец национального водительского удостоверения нового формата утвержден постановлением кабинета министров 3 декабря 2025 года. Документы старого образца будут выдаваться до полного исчерпания бланков, после чего начнется переход на новый формат. Персонификацией удостоверений занимается государственное учреждение "Кызмат" при управделами президента.