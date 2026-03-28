Кыргызстан станет площадкой для сборки автомобилей "АвтоВАЗ"

- Светлана Лаптева
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) перешла к активной фазе финансовой поддержки совместных промышленных инициатив на пространстве ЕАЭС. Как сообщила СМИ член Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян, на данный момент официальное одобрение получили уже пять масштабных проектов. Еще семь заявок в различных отраслях находятся в высокой степени готовности и проходят финальные стадии согласования.

Особый интерес для нашей республики представляют инициативы, которые планируется локализовать непосредственно в Кыргызстане, а также в Беларуси, Казахстане и России. Речь идет о стратегически важных направлениях - пищевой и легкой промышленности, тяжелом и железнодорожном машиностроении. Одним из самых ярких примеров такого сотрудничества должна стать локализация производства автомобилей на территории Кыргызстана. В этом амбициозном проекте планируется участие российского "АвтоВАЗа" и ведущих белорусских машиностроительных компаний.

Представитель ЕЭК пояснила, что механизм льготного финансирования изначально создавался с прицелом на поддержку малого и среднего предпринимательства. Однако практика показала, что и крупные игроки рынка проявляют к этой программе огромный интерес. Инструменты поддержки позволяют предприятиям стран "пятерки" объединять технологические цепочки и создавать конкурентоспособный продукт с высокой добавленной стоимостью.

Планы союза на ближайшую перспективу выглядят крайне оптимистично. По словам Гоар Барсегян, до конца 2026 года количество одобренных и профинансированных проектов должно вырасти до двадцати. Ожидается, что такая финансовая подпитка даст мощный импульс промышленному росту в странах ЕАЭС и позволит ускорить процесс импортозамещения в критически важных секторах экономики.


ЕЭК, Кыргызстан, автомобили
Сейчас читают
