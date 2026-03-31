"Бишкектеплосеть" предупредила о возможных рисках при испытаниях сетей

В Бишкеке 1–2 апреля пройдут испытания тепловых сетей на плотность. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Работы охватят центральную и южную части города. В центральной зоне испытания пройдут на участках от ТЭЦ до улицы 7 Апреля (район рынка "Мадина" вдоль железной дороги до улицы Ибраимова, а также на проспектах Шабдан Баатыра и Чуй, улицах Ибраимова, Достоевского, Фрунзе и Токтогула.

В южной части города работы запланированы на улицах Жукеева-Пудовкина, 7 Апреля и Ахунбаева на отдельных участках.

В "Бишкектеплосети" пояснили, что опрессовка необходима для подготовки к отопительному сезону и обеспечения надежного теплоснабжения.

В период испытаний возможны порывы трубопроводов, провалы дорожного покрытия и подтопление прилегающих территорий. Горожан просят соблюдать осторожность.

При обнаружении повреждений необходимо обращаться в диспетчерскую службу по номеру 56-85-58 или в центр поддержки потребителей: 61-11-69, 1980, а также по мобильным номерам.


