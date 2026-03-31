Сто лет со дня рождения великой Бубусары - история первой балерины страны

"Звезда кыргызского балета", "Дарованный Богом талант", "Наша Бубусара" - все эти слова звучат в воспоминаниях о легендарной танцовщице.

Бубусара Бейшеналиева родилась 15 сентября 1926 года в селе Таш-Төбө Чуйской области (ныне Аламудунский район) в крестьянской семье. Бубусара была невысокой, голубоглазой девочкой. Односельчане называли её Бубусарой, а близкие ласково - "Гөкө" (сокращённо от "голубоглазая").

В те годы хореографы из Ленинграда ездили по всем республикам в поисках одарённых детей. Приехали они и в школу Воронцовки, где училась Бубусара. Пока шел разговор с руководством, один из педагогов случайно посмотрел в окно и увидел девочек, прыгающих через скакалку. Бубусара сразу привлекла его внимание своей внешностью - невозможно было не заметить, как она отличалась от сверстниц. Эту маленькую девочку записали в список одной из первых.

Конечно, для родителей Бубусары расставание было тяжёлым. Но будущее дочери стояло на первом месте, и в 10 лет они отправили её учиться в Ленинград. Так Бубусара оказалась в Ленинградском хореографическом училище, где обучалась под руководством великой русской балерины Агриппины Вагановой.

Позже Бубусара вспоминала:

"В городе на Неве ко мне относились с большим вниманием и теплотой. Опытные педагоги давали мне и другим молодым кыргызстанцам огромные знания. Они поддерживали наши успехи и искренне радовались каждой нашей победе".

В 1941 году Бубусара Бейшеналиева успешно окончила училище и стала солисткой Кыргызского государственного театра оперы и балета. Огромную известность ей принесла роль Айдай в балете Раухвергера "Чолпон".

В 1948–1949 годах она вновь обучалась в классе повышения квалификации у А. Я. Вагановой. Там же она познакомилась с Уланом Сарбагышевым, который стал её незаменимым партнёром по сцене на протяжении 18 лет.

Для ценителей кыргызского театрального искусства спектакли с участием Бубусары были настоящим праздником. За неповторимый дар зрители любили её безгранично. Они оставляли все дела и приходили в театр только ради неё. Когда Бубусара шла на работу, люди с уважением расступались, считая за счастье просто поприветствовать великую артистку.

Бубусара Бейшеналиева стала одной из основательниц национального балета. Каждое её движение отличалось естественностью, гибкостью и грацией. Она выступала на самых известных сценах мира. С 1939 года она блистала в кыргызских постановках "Чолпон" М. Раухвергера и "Анар" В. Власова. В её классическом репертуаре были ведущие партии в балетах "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта" и многих других.

Её труд был оценён по достоинству: в 1958 году ей присвоили звание Народной артистки СССР, наградили орденом "Знак Почёта" и медалями.

Бубусара Бейшеналиева ушла из жизни 10 мая 1973 года. Сегодня её именем названы улица в Бишкеке и институт искусств, ей установлен памятник. Труд этой выдающейся женщины никогда не будет забыт, а её образ навсегда сохранится в сердцах народа.

