Серхио Рамос стал владельцем "Севильи" - легенда клуба возвращается

Испанский защитник и бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос стал новым владельцем футбольного клуба "Севилья". По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сделка по приобретению андалусского клуба уже завершена. В процессе покупки активное участие принимал брат и агент футболиста Рене Рамос.

Для легендарного защитника этот шаг имеет особое символическое значение, так как именно в системе "Севильи" начиналась его профессиональная карьера. Воспитанник клуба дебютировал за основной состав в начале 2000-х годов, а в 2005 году перешел в мадридский "Реал", где провел 16 сезонов и стал одним из самых титулованных футболистов современности. В составе "сливочных" Рамос выиграл множество трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов УЕФА, пять титулов чемпионата Испании и два Кубка короля. В составе национальной сборной он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

В 2023 году Рамос совершил эмоциональное возвращение в родную "Севилью", отыграв за команду один сезон. С начала 2026 года 40-летний футболист находился в статусе свободного агента, и теперь, по данным СМИ, решил окончательно перейти к деятельности вне игрового поля.

Несмотря на то что сделка, по сообщениям инсайдеров, полностью оформлена, официальное заявление от пресс-службы "Севильи" пока ожидается. Болельщики команды активно обсуждают возможные перемены в структуре управления и надеются, что приход легенды поможет клубу вернуться на лидирующие позиции в испанском и европейском футболе. Ранее Рамос также упоминал о желании организовать масштабное мероприятие на стадионе "Сантьяго Бернабеу", что подогревает интерес к его планам в качестве спортивного функционера и медийной личности.