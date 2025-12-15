Эксперты КР обратились к властям с просьбой восстановить справедливость

В последние пару дней в соцсетях общественный резонанс получила ситуация с участием в России координатора на акции "Бессмертный полк" от Кыргызстана, который, по словам многих, не имеет здесь никакого отношения к этому священному проекту. Скандал вышел за пределы нашей страны и стал обсуждаемым в ряде российских и казахстанских СМИ.

Чтобы восстановить справедливость, "Центр экспертных инициатив "Ой Ордо"" обратился к властям КР с просьбой отметить государственной наградой Зульфиру Хайбуллину - единственного координатора, который проводит "Бессмертный полк Кыргызстан".

Как отметил VB.KG руководитель ЦЭИ "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков, скандальная ситуация вокруг награждения произошла, прежде всего, потому, что акция действительно народная. Каждый год не менее 50 тысяч человек только в Бишкеке выходят с портретами своих близких, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, или ветеранов, чтобы пройти длительный маршрут по центральным улицам нашей столицы.

"Если, например, сравнивать "явку" с недавно прошедшими парламентскими выборами, то на "Бессмертный полк Кыргызстан" граждан пришло в разы больше, чем на отдельные избирательные участки. И это мы еще не считали тех, кто встречал проходящих в колонне из окон своих квартир. Естественно, иной реакции на "не тех" кураторов проекта быть не могло. Кто-то, видимо, вводит в заблуждение администрацию президента РФ, номинируя от Кыргызстана не реального координатора, дискредитируют саму награду в глазах общественности и бросают тень на акцию. Поэтому наши эксперты обращаются к президенту Садыру Жапарову и к заместителю председателя кабинета министров Камчыбеку Ташиеву с просьбой отметить у нас в Кыргызстане госнаградой Зульфиру Хайбуллину. Все эти годы она самоотверженно была тем самым координатором, который проводил "Бессмертный полк" не только в самом Бишкеке, но и помогала в его организации в других регионах республики", - подчеркнул Шестаков.

Руководитель ЦЭИ "Ой Ордо" отметил, что Зульфиру знают десятки тысяч человек именно благодаря этой акции. Поэтому вполне логично возмущение пользователей соцсетей, что награда досталась абсолютно другому человеку, который не имеет к акции в Кыргызстане прямого отношения.

"Мы уверены, что необходимо восстановить справедливость. Хайбуллина, как никто другой, достойна признания за свою деятельность по сохранению исторической памяти. Особенно в год празднования 80- летия Победы", - отметил Игорь Шестаков.

Редакция VB.KG также всецело присоединяется к обращению ЦЭИ "Ой Ордо".