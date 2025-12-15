Погода
В Бишкеке состоялся специальный показ документального фильма "Атом"

- Карыпбай кызы Толгонай
В Кыргызско-российском славянском университете прошёл специальный показ документального фильма "Атом" режиссера Оливера Стоуна. Организованное госкорпорацией "Росатом", мероприятие собрало более 300 студентов и открыло цикл научно-просветительских мероприятий.

Картина построена по принципу анализа конкретных проектов: в ней рассмотрены примеры России, США и Франции, которые успешно снижают углеродный след, сочетая возобновляемые источники энергии с мощностями АЭС. Студенты смогли увидеть уникальные кадры объектов российской атомной промышленности и услышать комментарии ведущих мировых экспертов.

Мировая премьера фильма прошла на Венецианском кинофестивале в 2022 году в секции документального кино. После этого показы состоялись в Узбекистане, Китае, Турции, Монголии, Мьянме, России, Венгрии, Индии и Бангладеш.

"Сегодня Кыргызстан стоит на пороге важных энергетических решений, и для нас принципиально важно, чтобы молодежь – будущие инженеры, экологи и управленцы – формировали своё мнение на основе фактов и научных данных, а не устаревших стереотипов. Фильм Оливера Стоуна наглядно показывает, что атомная энергетика – это не только гарантия стабильного развития экономики, но и самый экологичный путь к сохранению нашей планеты для будущих поколений", – подчеркнул генеральный директор представительства госкорпорации "Росатом" в Кыргызской Республике Дмитрий Константинов.

Проректор по молодежной и информационной политике КРСУ Станислав Куликов отметил, что подобные встречи вызывают неподдельный интерес у студентов и мотивируют их глубже изучать современные технологические направления.

"Это документальное кино на сложную, многогранную тему, но режиссер говорит со зрителем честно и открыто, превращая научную дискуссию в захватывающее повествование. Мы видим живой интерес аудитории: полный зал студентов сегодня подтверждает, что тема "зелёной" энергетики и технологий будущего действительно волнует новое поколение. Именно такой качественный мультимедийный контент помогает лучше понять роль мирного атома в современном мире", – подчеркнул проректор Станислав Куликов.

Перед студентами также выступила победительница проекта "Ледокол знаний" Бермет Усенова. Она рассказала о своём участии в шестой международной арктической экспедиции, организованной госкорпорацией "Росатом", которая в августе этого года достигла Северного полюса. Кыргызстанка вошла в состав международной команды из 66 школьников, представлявших 21 страну. Она поделилась впечатлениями от экспедиции, рассказала о тестировании марсоходов и луноходов на арктических льдах и других научных экспериментах.

Мероприятие завершилось обсуждением, в ходе которого студенты смогли поделиться своими впечатлениями о фильме и получить ответы на интересующие их вопросы.

Особое внимание было уделено сотрудничеству России и Кыргызстана в сфере образования и подготовки кадров для атомной отрасли. На сегодняшний день по квотам Госкорпорации "Росатом" в российских вузах обучаются 16 граждан Кыргызской Республики. В НИЯУ МИФИ, где действует широкий спектр профильных программ, учатся 58 студентов, включая 8 человек, выбравших ядерные и смежные направления. На 2025/2026 учебный год для абитуриентов из Кыргызстана выделено 7 новых квот.


кино, Бишкек, Кыргызстан
