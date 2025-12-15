От конкурса к практике: в Бишкеке представили дрон для мониторинга садов

Команда, занявшая первое место на конкурсе Digital Farmer HACKATHON 2025, организованном Министерством водных ресурсов, сельского хозяиства и перерабатывающеи промышленности, представила свой проект фермерам прямо на сельскохозяиственнои ярмарке в Бишкеке - на площади Усубалиева.

Таким образом фермеры, привезшие на продажу собственную продукцию, переработчики и посетители ярмарки фактически "в прямом эфире" увидели, как работают инновационные технологии в сельском хозяистве и какие практические результаты дают разработки молодых изобретателеи.

- Впечатляюще. Одно дело читать, а другое - видеть дрон прямо над головои в работе над деревьями. Рядом с нами были сами победители конкурса - студенты, которые действительно хотят принести пользу и помочь фермерам, - рассказал фермер из села Кашат Иссык-Кульскои области.

По его словам, хозяиство занимается яблочным садом, и ранее семья не решалась увеличивать площадь посадок.

- Нам рассказали, что государство выделило грант на этот конкурс и что фермерам будут помогать при внедрении таких технологии. Банки тоже готовы оказывать поддержку, если использовать "зеленые" решения. Если научиться применять такие технологии, можно обрабатывать гораздо большие площади, не бегать по полю, не тратить огромные средства на химию и агрономов. Дрон помогает рассчитать, как чувствует себя дерево и чем ему помочь, - отметил он.

Как пояснил куратор выходных сельскохозяиственных ярмарок в Бишкеке Искак Анарбеков, конкурс и сама ярмарка выполняют взаимодополняющие задачи.

- Задача конкурса - развитие цифровых и ИИ-технологии в сельском хозяистве и создание условии для их практического применения. А ярмарки - это площадка для содеиствия фермерам, реализации продукции и информирования о том, что делает Минсельхоз в этом направлении. Это место для обмена знаниями, мнениями и опытом, а также для поиска решении конкретных проблем сельских жителеи, - сказал он.

По его словам, организаторы открыты к сотрудничеству и приглашают инноваторов, конструкторов, ученых, садоводов и аграриев делиться своими разработками и достижениями.

Сами победители конкурса рассказали, что их проект позволяет дистанционно оценивать состояние деревьев в садах и парках с помощью дрона.

- Датчики фиксируют, каких веществ растению достаточно, чего не хватает, достаточно ли влаги. Для этого не нужно подходить к каждому дереву - вся информация отображается на мониторе, - пояснили разработчики.

Следующим этапом, по словам студентов, становится поиск решении по восполнению выявленного дефицита элементов, необходимых для развития растения и формирования урожая.

- Мы рады, что выиграли конкурс и что наш проект уже можно применять на практике. Для нас важно показать "умныи" дрон непосредственно фермерам, чтобы у них появилось желание работать по-новому, - отметили они.