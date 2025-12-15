ЧМ-2025 по боксу: две медали сборной Кыргызстана

В Дубае завершился чемпионат мира по боксу 2025 года под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA). В турнире приняли участие 428 спортсменов из 109 стран.

Сборная Кыргызстана, представленная 12 боксёрами под руководством главного тренера Данияра Тологон уулу, завоевала две медали. Серебряным призёром в весовой категории до 63,5 кг стал Омар Ливаза, бронзовую медаль в категории до 71 кг выиграл Ихтияр Нишонов.

Победу в общекомандном зачёте одержала сборная России, завоевавшая 13 медалей - 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую, а также получившая 2,925 млн долларов призовых. Второе и третье места в медальном зачёте заняли команды Казахстана и Узбекистана.

Призовой фонд чемпионата мира составил рекордные 8,32 млн долларов США. Чемпионы мира получили по 300 тысяч долларов, серебряные призёры - по 150 тысяч, бронзовые - по 75 тысяч.