Некролог. Ушла из жизни Чолпон Курманалиева

Коллектив "Вечернего Бишкека" выражает глубокие искренние соболезнования начальнику пресс-центра ГКНБ КР майору Азамату Тентимишеву по поводу безвременной кончины самого близкого человека – мамы.

Чолпон Мырсалиевна Курманалиева покинула этот мир в ночь с 13 на 14 декабря после продолжительной болезни на 65-м году жизни. Чолпон Мырсалиевна работала учительницей, долгое время являлась сотрудницей соцзащиты Ленинского района Бишкека, воспитала четверых достойных детей.

Уважаемый Азамат Мундузбекович, мы скорбим вместе с Вами и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Ваша мама была замечательным человеком, её любовь и мудрость отражаются в Вас, и пусть светлая память о ней будет для Вас источником силы и поддержки.


