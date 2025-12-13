Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 101.87 - 102.87

Кыргызстан поднялся на 43-е место в рейтинге ФИФА по футзалу

269  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международная федерация футбола (ФИФА) 12 декабря опубликовала обновленный мировой рейтинг мужских и женских сборных по футзалу. Мужская сборная Кыргызстана улучшила свои позиции, поднявшись на шесть строчек и заняв 43-е место.

В рейтинге кыргызстанская команда расположилась между сборными Гватемалы и Боснии и Герцеговины, опередив Таджикистан, Германию, Австралию, Азербайджан, Данию и ряд других стран.

Лидером мирового рейтинга остается Бразилия. В первую десятку также вошли Португалия, Испания, Аргентина, Иран, Марокко, Россия, Украина, Казахстан и Франция.

В женском рейтинге ФИФА по футзалу сборная Кыргызстана занимает 65-е место.

Напомним, мужская сборная Кыргызстана выступит на Кубке Азии-2026, который пройдет с 27 января по 7 февраля в Индонезии. Команда сыграет в группе A со сборными Индонезии, Ирака и Южной Кореи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453453
Теги:
ФИФА, футзал, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  