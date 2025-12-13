Кыргызстан поднялся на 43-е место в рейтинге ФИФА по футзалу

Международная федерация футбола (ФИФА) 12 декабря опубликовала обновленный мировой рейтинг мужских и женских сборных по футзалу. Мужская сборная Кыргызстана улучшила свои позиции, поднявшись на шесть строчек и заняв 43-е место.

В рейтинге кыргызстанская команда расположилась между сборными Гватемалы и Боснии и Герцеговины, опередив Таджикистан, Германию, Австралию, Азербайджан, Данию и ряд других стран.

Лидером мирового рейтинга остается Бразилия. В первую десятку также вошли Португалия, Испания, Аргентина, Иран, Марокко, Россия, Украина, Казахстан и Франция.

В женском рейтинге ФИФА по футзалу сборная Кыргызстана занимает 65-е место.

Напомним, мужская сборная Кыргызстана выступит на Кубке Азии-2026, который пройдет с 27 января по 7 февраля в Индонезии. Команда сыграет в группе A со сборными Индонезии, Ирака и Южной Кореи.