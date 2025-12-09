Погода
Урожай свеклы позволит Кыргызстану полностью обеспечить страну сахаром

Урожай сахарной свеклы позволит Кыргызстану полностью обеспечить страну сахаром. Об этом в эфире программы "Элден собол" сообщил начальник управления растениеводства, садоводства и кооперации Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Турат Идирисов.

По его словам, с учетом остатков прошлого года и нынешнего урожая сахара будет достаточно.

"В прошлом году мы собрали общий урожай сахарной свеклы в объеме 957 тыс. тонн. Это рекордный показатель. В этом году урожай немного меньше - с одного гектара получают от 380 до 450 центнеров. В прошлом году этот показатель превышал 600 центнеров с гектара. Это связано с резкими изменениями погодных условий", - сказал он.

Вдобавок Идирисов отметил, что на сегодняшний день в Чуйской долине завершается крайний сбор урожая сахарной свёклой.

Источник: Кабар


