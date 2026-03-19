Кубанычбек Жекшенбеков: "Ала-Арча" превращается в мировой туристический хаб

Национальный природный парк "Ала-Арча" всегда был для кыргызстанцев чем-то большим, чем просто точка на карте. Это место силы, глоток свежего воздуха и главный туристический фасад страны. Сегодня парк переживает, пожалуй, самую масштабную трансформацию в своей истории. О том, как здесь научились сочетать первозданную тишину с современными технологиями, в интервью нашему изданию рассказал заместитель директора парка Кубанычбек Жекшенбеков.

- Кубанычбек мырза, в последние пару лет "Ала-Арча" постоянно в центре внимания. С чего началось это большое преображение?

- Перемены назревали давно, но к 2025 году мы решились на самый важный шаг - закрыли парк для автомобилей. Заезжать можно только электромобилям. Теперь "Ала-Арча" принадлежит только пешеходам. Вы не представляете, как изменилась атмосфера, когда исчез шум моторов и запах выхлопных газов. Вернулась та самая горная тишина, ради которой люди готовы ехать за тысячи километров.

Экономика тоже пошла в гору. За три года доходы парка выросли почти в четыре раза - с 65,8 млн до 262,7 млн сомов. Эти цифры для нас не просто отчетность, а реальная возможность строить, развивать и сохранять природу, не дожидаясь бюджетных вливаний.

- Настоящим символом новой эпохи стала канатная дорога. Расскажите, что чувствует человек в этой кабине?

- Это совершенно другой взгляд на ущелье. В начале февраля мы запустили первый километр пути, построенный австрийцами из Doppelmayr. Теперь всего за несколько минут можно подняться на высоту 2400 метров. У нас 16 современных кабин, включая VIP-варианты, где панорама гор открывается во всем величии.

Но это лишь "первая ласточка". Впереди грандиозный проект - 23-километровая канатная дорога. Также мы готовим 12-километровую гондольную линию, которая свяжет КПП с местом, где скоро вырастет отель "Пирамида".

- Какие международные новшества еще появятся в ущелье?

- Мы стараемся брать лучшее у мировых лидеров. Будет немецкий родельбан - это такие скоростные сани на рельсах, на которых можно нестись по склону со скоростью 45 километров в час. Это невероятный драйв! По инициативе Каныбека Туманбаева сейчас финализируются переговоры с китайскими партнерами о строительстве стеклянного моста. Представляете, какая это будет точка притяжения? К нам и так едут из 126 стран, от США до Вьетнама, а с такими объектами "Ала-Арча" станет в один ряд с лучшими курортами мира.

- Где смогут остановиться гости, которые хотят встретить рассвет в горах?

- Стройка идет полным ходом. Буквально через два месяца на высоте Тепщей распахнет двери пятизвездочный отель. Там будет все, начиная от спа-центров и залов йоги до изысканных ресторанов. Для тех, кто любит стиль "эко", мы уже сдали 20 уютных домов-шалашей А-фрейм на высоте 2500 метров.

При этом мы не забываем про наши классические гостиницы "Адыгене" и "Ак-Бата". Спрос колоссальный, в выходные здесь яблоку негде упасть. В пиковые дни парк принимает до 10 тысяч человек, и мы делаем все, чтобы каждый нашел место и в кафе, и в отеле.

- Не пугает ли такой наплыв людей обитателей леса?

- Удивительно, но животные привыкают к новым правилам. Буквально на днях ночью к самой дороге выходили кабаны. Стада горных козлов постоянно спускаются на водопой к реке. Мы расширяем территорию - в прошлом году взяли под охрану еще 200 тысяч гектаров. А 4 апреля приглашаем всех на большую посадку деревьев, это наш вклад в будущее парка.

Медведи тоже есть, но они мудрые, держатся на высоте и к людям не выходят. Мы учим туристов главному - мы здесь в гостях. Если встретили зверя, не шумите, не делайте резких движений, просто дайте ему пройти.

- "Ала-Арча" была и остается домом для альпинистов. Эта традиция жива?

- Конечно! Это душа нашего парка. Каждый день в пять утра, когда туристы еще спят, группы альпинистов выходят на штурм пика Корона или Мугалим. У нас работают профессиональные гиды, которые берегут эти традиции десятилетиями.

- Что для вас лично значит "Ала-Арча" сегодня?

- Это место, где можно "отключить" голову и просто дышать. Я всегда говорю гостям: приезжайте к нам не просто посмотреть, а почувствовать горы. Мы создали комфорт, но тишину и величие природы оставили неприкосновенными. Приходите, вдыхайте и возвращайтесь к себе.