ГКНБ переходит от "идеологии запугивания" к защите бизнеса

В Государственном комитете национальной безопасности КР начата масштабная реформа, направленная на деполитизацию ведомства и прекращение давления на предпринимателей. Об этом в интервью агентству АКИpress сообщил председатель ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков.

По его словам, ведомство намерено радикально изменить подход к работе с частным сектором, исключив необоснованное вмешательство в экономические процессы.

"С января 2026 года в стране прекращены все необоснованные проверки предпринимателей. ГКНБ переходит от "идеологии запугивания к правовым методам" и деполитизации ведомства. Одним из требований президента было прекращение необоснованных проверок и давления на бизнес. При этом диалог с бизнес-сообществом станет регулярным, но ответственность за участие в преступных схемах для недобросовестных лиц сохранится", - сказал он.