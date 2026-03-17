Более 10 тыс. милиционеров будут обеспечивать порядок в КР на Орозо айт

Более 10 тысяч милиционеров обеспечат правопорядок во время празднования Орозо айта 20 марта в Кыргызстане. Сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме.

По данным МВД, особое внимание будет уделено безопасности граждан и предупреждению правонарушений. Айт намаз пройдет только на территориях мечетей по всей стране.

Милиция призывает граждан соблюдать общественный порядок, проявлять взаимное уважение и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Согласно данным ДУМК, программа Айт намаза начнется в 07:30 с повествования, затем пройдут поздравления, разъяснение правил и праздничная молитва.


Теги:
Орозо айт, безопасность, Кыргызстан, милиция
Сейчас читают
