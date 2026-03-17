Только при Шыкмаматове ГНС решилась вскрыть коррупцию в "Кыргызнефтегазе"

Председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов 17 марта дал разъяснения "Азаттыку" по поводу информации о предполагаемых коррупционных схемах, к которым, как утверждается, причастны бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и его близкие.

На вопрос о том, почему Государственная налоговая служба не проверила и не выявила указанные коррупционные схемы в период, когда Камчыбек Ташиев находился на должности, он ответил следующим образом:

"Надо прямо сказать: "Кыргызнефтегаз" полностью находился под контролем ГКНБ. Вы прекрасно знаете, что некоторые наши налоговики сами попали в ловушку ГКНБ и до сих пор находятся под арестом. Проверить "Кыргызнефтегаз" было невозможно. Сейчас для налоговиков созданы условия - мы смогли пойти, проверить и провести расследование. Теперь было два пути: либо обнародовать это, либо скрыть и замять. Мы обнародовали", - сказал Шыкмаматов.

16 марта Налоговая служба опубликовала видеорасследование "Нефть для своих: как разоряли "Кыргызнефтегаз"?", авторы которого выявили, что в процессе добычи и продажи нефти предприятием "Кыргызнефтегаз" выявлены действия, противоречащие государственным интересам. В тексте к видео отмечается, что к коррупционным схемам в сфере добычи и реализации нефти в стране, как выяснилось, имеют отношение родственники и члены семьи бывшего председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

10 февраля Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от должности заместителя председателя Кабинета министров - председателя Государственного комитета национальной безопасности.