Глава ГКНБ высказался о создании Следственного комитета

Вопрос лишения ГКНБ полномочий по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией на данный момент не стоит на повестке дня. Об этом в интервью агентству АКИpress сообщил глава комитета Жумгалбек Шабданбеков. Он пояснил, что создание новой структуры - независимого Следственного комитета пока находится лишь на стадии обсуждения и анализа специальной группой.

"Создание независимого Следственного комитета рассматривается и изучается специальной группой при Администрации президента, но конкретная дата и время создания СК мне неизвестны. При этом попытки дискредитировать работу спецслужб через информационные "сливы" не имеют под собой юридических оснований и направлены на подрыв доверия к госинститутам", - сказал он.