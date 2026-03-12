"Бавария" и "Атлетико" оформляют разгромы в 1/8 финала Лиги чемпионов

Вторая серия первых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 ознаменовалась аномально высокой результативностью и неожиданными исходами в ключевых парах. Главным событием игрового дня стал визит мюнхенской "Баварии" в Бергамо, где немецкий гранд практически снял вопросы о выходе в следующий раунд, разгромив "Аталанту" со счетом 6:1. В составе мюнхенцев дублем отличился Майкл Олисе, по одному мячу забили Йосип Станишич, Серж Гнабри, Николас Джексон и Джамал Мусиала. Хозяева поля смогли ответить лишь единственным голом Марио Пашалича, что оставляет итальянскому клубу минимальные шансы на успех в ответной встрече.

Не менее яркое зрелище увидели болельщики в Мадриде: "Атлетико" на домашней арене уверенно переиграл лондонский "Тоттенхэм" со счетом 5:2. Подопечные Диего Симеоне продемонстрировали образцовую атаку - дубль Хулиана Альвареса, а также голы Маркоса Льоренте, Антуана Гризманна и Робина Ле Нормана обеспечили мадридцам комфортный задел перед поездкой в Лондон. У "шпор" забитыми мячами отметились Педро Порро и Доминик Соланке, однако этого оказалось недостаточно, чтобы сдержать натиск "матрасников".

Параллельно в Англии "Ньюкасл Юнайтед" был в шаге от сенсационной победы над "Барселоной". Хозяева вели в счете благодаря точному удару Харви Барнса и удерживали преимущество до самого конца встречи. Однако в компенсированное время каталонцам удалось спастись: юный талант Ламин Ямаль хладнокровно реализовал пенальти, установив итоговый счет 1:1. Самый же неожиданный результат был зафиксирован в Стамбуле, где "Галатасарай" с минимальным счетом 1:0 обыграл "Ливерпуль". Победу турецкому коллективу принес точный удар Марио Лемины, которому ассистировал Виктор Осимхен. Решающие ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определится полная сетка четвертьфиналистов, пройдут уже на следующей неделе.