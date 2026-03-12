Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

"Бавария" и "Атлетико" оформляют разгромы в 1/8 финала Лиги чемпионов

182  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вторая серия первых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 ознаменовалась аномально высокой результативностью и неожиданными исходами в ключевых парах. Главным событием игрового дня стал визит мюнхенской "Баварии" в Бергамо, где немецкий гранд практически снял вопросы о выходе в следующий раунд, разгромив "Аталанту" со счетом 6:1. В составе мюнхенцев дублем отличился Майкл Олисе, по одному мячу забили Йосип Станишич, Серж Гнабри, Николас Джексон и Джамал Мусиала. Хозяева поля смогли ответить лишь единственным голом Марио Пашалича, что оставляет итальянскому клубу минимальные шансы на успех в ответной встрече.

Не менее яркое зрелище увидели болельщики в Мадриде: "Атлетико" на домашней арене уверенно переиграл лондонский "Тоттенхэм" со счетом 5:2. Подопечные Диего Симеоне продемонстрировали образцовую атаку - дубль Хулиана Альвареса, а также голы Маркоса Льоренте, Антуана Гризманна и Робина Ле Нормана обеспечили мадридцам комфортный задел перед поездкой в Лондон. У "шпор" забитыми мячами отметились Педро Порро и Доминик Соланке, однако этого оказалось недостаточно, чтобы сдержать натиск "матрасников".

Параллельно в Англии "Ньюкасл Юнайтед" был в шаге от сенсационной победы над "Барселоной". Хозяева вели в счете благодаря точному удару Харви Барнса и удерживали преимущество до самого конца встречи. Однако в компенсированное время каталонцам удалось спастись: юный талант Ламин Ямаль хладнокровно реализовал пенальти, установив итоговый счет 1:1. Самый же неожиданный результат был зафиксирован в Стамбуле, где "Галатасарай" с минимальным счетом 1:0 обыграл "Ливерпуль". Победу турецкому коллективу принес точный удар Марио Лемины, которому ассистировал Виктор Осимхен. Решающие ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определится полная сетка четвертьфиналистов, пройдут уже на следующей неделе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456508
Теги:
УЕФА, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  