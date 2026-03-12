Новым президентом Федерации баскетбола КР избран Артем Новиков

Артем Новиков избран президентом Федерации баскетбола Кыргызской Республики. Решение принято единогласно на внеочередном заседании правления организации.

Как сообщили в федерации, новый руководитель поблагодарил членов правления за оказанное доверие и отметил, что развитие спорта и поддержка молодежных инициатив сегодня занимают важное место в государственной повестке.

По его словам, президент Кыргызстана Садыр Жапаров неоднократно подчеркивал необходимость развития спорта в стране, и в этом направлении уже предпринимаются значительные усилия.

Артем Новиков также отметил, что федерация намерена сосредоточиться на развитии детско-юношеского баскетбола, усилении национальных сборных команд и расширении инфраструктуры для занятий этим видом спорта по всей стране.

Председатель правления Федерации баскетбола Нияз Исаков поздравил Артема Новикова с избранием. Он выразил уверенность, что управленческий опыт нового руководителя позволит придать развитию баскетбола в республике новый импульс.