Жительница Кемина оформила кредит для знакомого и осталась с долгом

В Кеминском районе задержан подозреваемый в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, 17 декабря 2025 года в милицию обратилась гражданка Б.Н., 1988 года рождения. Она сообщила, что 27 мая 2025 года её знакомый попросил оформить на её имя кредит в банке на сумму 150 тысяч сомов. Получив деньги, мужчина пообещал вернуть их, однако обязательства не выполнил и скрылся.

Кроме того, 7 марта 2026 года в милицию обратилась гражданка Э.Ж., 1998 года рождения. По её словам, 25 мая 2025 года гражданин Ж.Э. оценил её автомашину марки КамАЗ с прицепом в 750 тысяч сомов. Из этой суммы он выплатил только 180 тысяч сомов, а оставшиеся деньги пообещал вернуть позже. Однако обязательства выполнены не были, после чего мужчина также скрылся.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали гражданина Ж.Э., 1988 года рождения. Его водворили в ИВС.

В настоящее время проверяется возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

Граждан, пострадавших от действий задержанного, просят обратиться по телефонам: 0701 88-62-95, 0312 61-68-41.