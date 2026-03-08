Жителям Кара-Суйского района разъяснили новые правила охоты

В Папанском айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области прошли разъяснительные мероприятия по соблюдению правил охоты и охране природы. Поводом для организации обучения стала тревожная статистика: в регионе фиксируется резкий рост числа правонарушений.

По данным Ошского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, если в 2024 году было зарегистрировано 48 фактов нарушения законодательства с суммой штрафов около 800 тысяч сомов, то в 2025 году количество протоколов возросло до 178, а сумма взысканий превысила 2 млн сомов. Тенденция сохраняется и в текущем году: только за первые два месяца 2026 года уже составлено 78 протоколов.

Специалисты профильных ведомств и экологических организаций подробно ознакомили местных жителей с постановлением Кабинета министров КР №55 "О правилах охоты на территории Кыргызстана", которое вступило в силу 4 февраля 2025 года. Сельчанам разъяснили условия легальной охоты и ответственность за браконьерство.

Особое внимание уделили защите редких животных. Эксперты южного отделения NABU Кыргызстан представили презентацию "Илбирс - национальный символ Кыргызстана", рассказав о критической важности сохранения снежного барса и угрозах, ведущих к исчезновению этого вида.

В мероприятии приняли участие представители Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, сотрудники Службы экологического и технического надзора, а также специалисты NABU. Подобные встречи планируется провести и в других районах области для предотвращения незаконной охоты и сохранения биоразнообразия региона.