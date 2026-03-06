В Кочкорском районе планируют построить солнечную электростанцию

В Нарынской области планируется строительство солнечной электростанции мощностью 325 МВт. Соответствующий стабилизационный режим по реализации инвестиционного проекта подписан в Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики.

Документ заключен с компаниями ОсОО "Солар Системс" и ОсОО "АСТ Империал". Проект предусматривает строительство и последующую эксплуатацию солнечной электростанции в селе Ак-Кудук Кочкорского района. Предварительный объем инвестиций оценивается в 200 млн долларов.

В церемонии подписания принял участие заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте КР Мээримбек Койчуманов.

Отмечается, что подписание стабилизационного режима направлено на создание благоприятных и предсказуемых условий для инвесторов, а также обеспечение стабильности правового и экономического режима на весь период реализации проекта.

Реализация проекта позволит увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны, укрепить энергетическую безопасность и внести вклад в развитие экологически чистой энергетики.

Кроме того, строительство солнечной электростанции будет способствовать социально-экономическому развитию региона, созданию новых рабочих мест на этапах строительства и эксплуатации объекта, а также привлечению дополнительных инвестиций в Нарынскую область.

В Национальном агентстве по инвестициям отметили, что продолжают работу по привлечению стратегических инвесторов и реализации крупных проектов, направленных на развитие экономики и повышение инвестиционной привлекательности страны.