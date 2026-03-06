Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

В Кочкорском районе планируют построить солнечную электростанцию

259  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нарынской области планируется строительство солнечной электростанции мощностью 325 МВт. Соответствующий стабилизационный режим по реализации инвестиционного проекта подписан в Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики.

Документ заключен с компаниями ОсОО "Солар Системс" и ОсОО "АСТ Империал". Проект предусматривает строительство и последующую эксплуатацию солнечной электростанции в селе Ак-Кудук Кочкорского района. Предварительный объем инвестиций оценивается в 200 млн долларов.

В церемонии подписания принял участие заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте КР Мээримбек Койчуманов.

Отмечается, что подписание стабилизационного режима направлено на создание благоприятных и предсказуемых условий для инвесторов, а также обеспечение стабильности правового и экономического режима на весь период реализации проекта.

Реализация проекта позволит увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны, укрепить энергетическую безопасность и внести вклад в развитие экологически чистой энергетики.

Кроме того, строительство солнечной электростанции будет способствовать социально-экономическому развитию региона, созданию новых рабочих мест на этапах строительства и эксплуатации объекта, а также привлечению дополнительных инвестиций в Нарынскую область.

В Национальном агентстве по инвестициям отметили, что продолжают работу по привлечению стратегических инвесторов и реализации крупных проектов, направленных на развитие экономики и повышение инвестиционной привлекательности страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456341
Теги:
инвестиции, Нарынская область, строительство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  