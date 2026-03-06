Погода
Президент КР прокомментировал ситуацию вокруг помилования Даниэля Ажиева

479  0
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью "Кабару" прокомментировал ситуацию вокруг помилования Даниэля Ажиева, его вылет из тюрьмы на вертолете, а также высказался об акыне Аскате Жетигене.

- Вокруг Даниэла Ажиева, осужденного за организацию незаконных вебкам-студий, развернулась широкая дискуссия. Пользователи социальных сетей критикуют то, что он покинул колонию на вертолете, а затем в социальных сетях демонстрировал образ жизни, будто хвастаясь своим состоянием. Говорят, что это в определенной степени бросает тень на авторитет власти. Что вы можете сказать по этому поводу? Мы обратились к вам, потому что сообщается, что Ажиев был освобожден на основании вашего помилования.

- Да, это так. Мы действительно освободили его по акту помилования. Ко мне обратилась мать Ажиева. Не знаю, от кого она получила мой номер в WhatsApp, но она обратилась напрямую с видеосообщением.

"Моя невестка с четырьмя детьми испытывает большие трудности, один ребенок имеет инвалидность, наше материальное положение сильно ухудшилось. Пожалуйста, помилуйте моего сына и освободите его. Мой сын впредь будет вести себя достойно и жить спокойно, я за него ручаюсь", - сказала она.

Я человек сострадательный. Действительно поверив, я помиловал его. Причем не только Ажиева, в тот день в целом были помилованы 75 осужденных, совершивших нетяжкие преступления.

Затем ко мне поступила информация, что "Ажиев вылетает из тюрьмы на вертолете". Я немедленно распорядился вернуть вертолет обратно.

В итоге Ажиев уехал домой на автомобиле. Информация о том, что он улетел на вертолете, действительно была правдой. Однако уже через 15 минут мы развернули вертолет и посадили его обратно.

Я также вижу, что некоторые обвиняют в этом Министерство чрезвычайных ситуаций. В данном случае у МЧС нет никакой вины. Вертолеты, помимо вылетов по чрезвычайным ситуациям, также выполняют коммерческие заказы. Чрезвычайные ситуации ведь происходят не каждый день. Поэтому, чтобы техника себя оправдывала, мы разрешили в свободное время выполнять коммерческие заказы. Любой, кто оплатит услугу и сделает заказ, может воспользоваться вертолетом.

При этом не было указаний забрать Ажиева именно возле тюрьмы. Указываются лишь точка вылета, точка посадки, точка обратного вылета, время полета и количество пассажиров.

Поэтому нет необходимости обвинять министерство. Если кто-то хочет воспользоваться услугами вертолета, можно просто оплатить и пользоваться.

Возвращаясь к теме Ажиева. Я тоже, как только услышал об этом, пришел в замешательство. Его мать плачет, говорит: "Мы остались ни с чем", а сын в это время заказывает вертолет прямо из тюрьмы. Первая мысль была, что меня обманули.

Понимаете, многие пользуются моей добротой и мягкостью, но это длится недолго. Как говорится, если мягкий человек становится жестким, это уже навсегда.

- Услышав это, некоторые задаются вопросом: "Почему президент не выпускает из заключения акына Аската Жетигена, но при этом помиловал человека, заработавшего деньги на грязных делах?"

- Я не выбираю, кого выпускать, а кого нет. Я принимаю решения на основании прошений о помиловании. Если осужденный сам не обращается с такой просьбой, как я могу его освободить? Если он обратится, мы готовы рассмотреть и его обращение.


URL: https://www.vb.kg/456308
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
