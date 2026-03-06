Посол Ирана: Солдаты США стали жертвами Нетаньяху

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике Голам Хоссейн Ядегари прокомментировал последние события, связанные с военной эскалацией вокруг Ирана. В интервью корреспонденту издания VB.KG дипломат рассказал о позиции Тегерана, оценке текущей ситуации, перспективах переговоров и возможных последствиях конфликта для региона. Также он высказался о двусторонних отношениях между Ираном и Кыргызстаном и поблагодарил руководство страны за призыв к прекращению огня и урегулированию разногласий дипломатическим путем.

- Какова официальная позиция Ирана в связи с последними событиями?

- 28 февраля началась военная агрессия, скоординированная Соединенными Штатами Америки и израильским режимом против Ирана. С каждым днем все больше городов подвергаются атакам. Сейчас для нашей страны тяжелое время. С первых дней этих нападений их целью стали высшее руководство государства, включая нашего духовного лидера, а также ряд руководителей государственных ведомств.

К сожалению, многие из них погибли. Операция, начатая против Ирана, была масштабной. Как я уже отметил, погибло большое количество людей. Однако Исламская Республика Иран практически сразу дала соответствующий ответ. Наши законные ответные меры были предприняты в течение трех часов после атаки. В качестве целей были выбраны различные объекты израильского режима и военные базы Соединенных Штатов Америки в регионе.

К сожалению, с первых дней противник начал наносить удары по гражданской инфраструктуре. В результате атак пострадали социальные объекты, включая школы, больницы и рынки. Была атакована начальная школа. По имеющимся данным, число погибших среди мирного населения уже превысило тысячу человек.

Таким образом, были нарушены нормы международного гуманитарного права. Наша позиция заключается в том, что мы категорически отвергаем причины, которыми они пытаются оправдать свою атаку на Иран. Напротив, именно нормы международного права подтверждают необоснованность этих действий.

Мы призываем всех членов международного сообщества, прежде всего Организацию Объединенных Наций, осудить действия Соединенных Штатов и израильского режима и выступить против этой агрессии.

Аргументы, озвученные Дональдом Трампом в обоснование нападения на нашу страну, не имеют под собой оснований. Они утверждают, что Иран якобы стремится создать ядерное оружие. Эта тема поднимается уже около двадцати лет. Однако на протяжении всех этих лет неоднократно подтверждалось, что Иран не преследует подобных целей.

Более того, в июне сами представители США заявляли, что наносили удары по иранской ядерной инфраструктуре и полностью уничтожили возможности Ирана по созданию ядерного оружия. Однако спустя короткое время вновь прозвучали обвинения на той же самой основе. Возникает закономерный вопрос: как за столь короткий период Иран мог вновь получить такие возможности? Факты показывают, что эти аргументы не соответствуют действительности.

По инициативе некоторых стран мы возобновили переговоры и уже провели три раунда консультаций. В ходе этих встреч мы подчеркнули, что если у сторон есть какие-либо сомнения или разногласия по вопросам, связанным с иранской ядерной программой, мы готовы обсуждать их в рамках диалога.

В ближайшее время должен был состояться четвертый раунд переговоров. До этого министр иностранных дел Омана посетил США. По итогам переговоров он заявил, что диалог продвигается конструктивно и стороны приближаются к взаимопониманию.

В рамках этих переговоров было вновь подтверждено, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Это подтверждается и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Другим аргументом, которым пытаются оправдать атаку на нашу страну, является утверждение о якобы намерении Ирана атаковать американские силы в регионе. Однако никаких доказательств этого не представлено. Более того, даже союзники США отмечают отсутствие оснований считать, что Иран планировал подобные действия.

В одном из отчетов Пентагона, представленных Конгрессу США, также говорится об отсутствии конкретных доказательств того, что Иран намеревался атаковать американские силы.

Некоторые представители Конгресса после ознакомления с этим докладом заявили, что утверждения о якобы надвигающейся угрозе со стороны Ирана не имеют подтверждений.

Таким образом, можно сделать вывод, что действия США и израильского режима не имеют под собой правовых оснований и должны быть осуждены международным сообществом.

- Как в Тегеране оценивают текущую ситуацию и возможное развитие событий?

- С началом бомбардировок и разрушения гражданской и военной инфраструктуры иранское общество резко осудило действия, направленные против страны.

Когда стало известно о гибели нашего духовного лидера аятоллы Али Хаменеи, большое количество людей вышло на улицы, чтобы выразить протест против агрессии.

На церемонии похорон 160 учениц школы в городе Минаб также собрались тысячи людей, которые выразили протест против происходящего. Убийство детей является бесчеловечным актом.

Даже некоторые сторонники Дональда Трампа выразили несогласие с подобными действиями. Несмотря на опасность, граждане Ирана продолжают ежедневно выходить на улицы, выражая протест против действий США и израильского режима.

Следует отметить, что часть молодежи в начале событий воспринимала действия США и Израиля как возможную поддержку. Однако в дальнейшем, увидев последствия атак, эта позиция изменилась, и сегодня многие из них также выступают против происходящего.

Вопреки ожиданиям противников Ирана, общество консолидировалось. Государственные и военные структуры страны также решительно настроены, защищать суверенитет и территориальную целостность государства.

Наши оборонительные действия осуществляются в рамках статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций, предусматривающей право на самооборону.

Пока сохраняется угроза безопасности нашей страны и народа, оборонительные действия будут продолжаться.

-Ведутся ли сейчас переговоры с международными партнерами или международными организациями?

-Некоторые страны передают нам сигналы о готовности США возобновить переговоры. Однако наша позиция заключается в том, что в условиях продолжающихся атак переговоры невозможны.

Если атаки будут прекращены и угрозы устранены, тогда Иран готов рассмотреть возможность возобновления диалога.

Даже до начала переговоров мы активно проводили консультации с международными организациями и государствами региона, включая страны Персидского залива, а также с другими нашими соседями.

Сегодня дипломатические контакты продолжаются. Наши дружественные государства поддерживают связь с Ираном.

Однако в настоящее время ситуация остается военной, и дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающихся обстоятельств.

-Может ли нынешняя ситуация повлиять на безопасность и стабильность в регионе Ближнего Востока?

-Любая война неизбежно ведет к дестабилизации и разрушает систему безопасности в регионе. Очевидно, что нынешний конфликт оказывает негативное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке.

Кроме того, война имеет серьезные экономические последствия, которые могут затронуть многие страны мира, в том числе через рост мировых цен на нефть.

На территории некоторых стран Персидского залива размещены военные базы Соединенных Штатов. Эти базы используются для военных и разведывательных операций против Ирана.

Когда США создавали эти базы, они утверждали, что это укрепит безопасность стран региона. Однако на практике получилось иначе. Наличие этих баз делает данные страны потенциальными объектами угроз.

Иран, защищая свой суверенитет и территориальную целостность, вынужден реагировать на действия, исходящие с этих военных объектов.

Мы сожалеем о том, что наши дружественные страны оказываются, вовлечены в подобную ситуацию. Однако корень проблемы заключается в присутствии военного контингента США в регионе.

-Повлияют ли последние события на двусторонние отношения между Ираном и Кыргызской Республикой?

- Мы прилагаем усилия для того, чтобы нынешний конфликт не оказал негативного влияния на отношения с дружественными государствами.

Наша цель - развивать всестороннее сотрудничество с Кыргызской Республикой.

Кыргызская сторона также продемонстрировала приверженность этой позиции. Я хотел бы выразить слова признательности президенту страны Садыру Жапарову и МИД, которые выразили соболезнования в связи с гибелью людей и призвали к прекращению огня и решению разногласий дипломатическим путем.

Убежден, что происходящие события не окажут негативного влияния на сотрудничество между нашими странами. Мы видим поддержку со стороны народа Кыргызстана и готовы продолжать укреплять двусторонние отношения.