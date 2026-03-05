Интервью с зампредом ГСО: О штрафах, ОСАГО и страховании жилья

С 2025 года система обязательного страхования в Кыргызстане перешла в активную фазу: полис ОСАГО стал необходимым атрибутом для каждого водителя, а страхование жилья из формальной нормы превращается в реальный механизм поддержки при ЧС. О том, сколько автовладельцев все еще остаются "в тени", почему бишкекчане страхуют дома реже сельских жителей и когда фермеры смогут защитить урожай от засухи, в эксклюзивном интервью рассказал заместитель председателя правления ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) Салават Садыракунов.

- С 2025 года полис ОСАГО стал обязательным для всех. Сколько автовладельцев на сегодня уже застраховано и какой процент от общего автопарка страны остается "в тени"?

- С 1 июля 2025 года полис ОСАГО действительно стал обязательным для всех автовладельцев. По итогам 2025 года более 1 114 300 владельцев транспортных средств оформили полисы в страховых компаниях страны, включая ОАО "ГСО". Это позволило обеспечить страховой защитой порядка 60–70% автопарка Кыргызстана. Соответственно, ориентировочно около 30–40% транспортных средств пока остаются вне страхового покрытия.

Из общего числа застрахованных автовладельцев около 19,8% выбрали ОАО "ГСО". Важно отметить, что уровень охвата продолжает расти по мере повышения информированности граждан и усиления контроля за соблюдением законодательства.

- В соцсетях и ЖК часто звучали предложения снова отложить штрафы. Есть ли у ГСО данные, справляется ли компания с потоком обращений, и не возникнет ли дефицита бланков или очередей, если ГУОБДД начнет массовые проверки?

- ОАО "ГСО" располагает необходимой материально-технической базой и кадровыми ресурсами для обслуживания текущего потока клиентов. Филиальная сеть охватывает все области страны и обеспечивает координацию работы в регионах.

Кроме того, оформить полис ОСАГО сегодня можно дистанционно - через мобильные приложения, платформу "Тундук" и официальный сайт компании gso.kg. Это существенно снижает нагрузку на офисы и минимизирует риск образования очередей.

С июля 2025 года в ОАО "ГСО" застраховано более 357 000 транспортных средств. С учетом всех страховых компаний общий охват составляет порядка 60–70% автопарка. На текущий момент предпосылок для дефицита бланков или возникновения массовых очередей не наблюдается.

- Депутаты заявляли, что "через ОСАГО просто пополняют бюджет". Можете ли вы по пунктам объяснить, какая доля от страховой премии уходит на выплаты, а какая - в доход государства?

- Прежде всего важно подчеркнуть: страховая премия по ОСАГО не является налогом. Средства, поступающие от страховых взносов, формируют страховые резервы компании. Они используются строго по целевому назначению - для осуществления страховых выплат, формирования обязательных резервов и обеспечения финансовой устойчивости.

Выплаты производятся пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в пределах установленных лимитов ответственности. Часть средств направляется на покрытие расходов по ведению страховой деятельности, как это предусмотрено законодательством. Таким образом, страховые премии не предназначены для пополнения государственного бюджета, а служат инструментом финансовой защиты граждан.

- Сколько времени в среднем проходит от момента ДТП (по ОСАГО) или пожара до момента зачисления денег на счет пострадавшего? Люди жалуются на бюрократию - планируется ли полный переход на цифровое урегулирование убытков?

В среднем выплата по ОСАГО после ДТП или при страховании жилья (например, после пожара) занимает 2–3 недели с момента подачи полного пакета документов. Ключевой фактор срока - не бюрократия, а подтверждение факта страхового случая и размера ущерба.

При ДТП необходимы материалы ГУОБДД, при пожаре - справка компетентного органа, а также документ, подтверждающий размер ущерба (экспертная оценка либо заменяющий ее документ). Чем быстрее собран пакет документов, тем быстрее принимается решение и производится выплата.

Что касается цифровизации: страховая система последовательно движется к расширению электронного урегулирования. Уже сегодня часть процессов автоматизирована, и в планах - дальнейшее сокращение личных визитов и сроков рассмотрения. Наша задача - сделать процесс максимально понятным и удобным для человека, который оказался в сложной ситуации.

- По данным за прошлый год, в Бишкеке застраховано менее 17% жилья, в то время как в областях показатели выше 30%. С чем вы связываете такую пассивность горожан? Это недоверие к системе или нехватка информации?

- Различия в показателях прежде всего связаны с особенностями восприятия рисков и образом жизни. В регионах жители чаще сталкиваются с природными угрозами - селями, паводками, пожарами, - поэтому понимание необходимости страховой защиты формируется быстрее.

В крупных городах, в том числе в Бишкеке, у части собственников сохраняется ощущение относительной защищенности, особенно в многоквартирных домах. При этом страхование жилья пока не всегда воспринимается как способ защитить своё имущество и семейный бюджет. Мы не связываем ситуацию с недоверием к системе. Речь скорее идет о необходимости дальнейшего информирования граждан и формирования культуры страховой защиты. По мере повышения осведомлённости уровень охвата будет расти.

- Многие кыргызстанцы воспринимают обязательное страхование жилья (600 сомов в селе, 1200 в городе) как скрытый налог. Какую реальную помощь получил человек, чей дом пострадал от селей или пожаров в 2025 году? Приведите конкретные цифры выплат.

- Страхование - это механизм взаимной защиты, а не налог. Размер страховой премии составляет 600 сомов в год в сельской местности и 1200 сомов в год в городе. При этом страховая выплата может достигать до 500 000 сомов в сельской местности и до 1 000 000 сомов для городского жилья (в зависимости от характера повреждений).

Только за первые два месяца 2026 года гражданам, пострадавшим от пожаров и стихийных бедствий, уже выплачено более 65 000 000 сомов. Для семьи, потерявшей жилье из-за пожара или селя, страховая выплата - это реальная финансовая поддержка и возможность начать восстановление без долговых обязательств.

- Кабмин обязал госслужащих застраховать дома под угрозой санкций. Насколько эффективно сработала эта мера и планируется ли вводить реальные штрафы для обычных граждан за отсутствие страховки на недвижимость?

- Меры в отношении государственных служащих направлены прежде всего на повышение дисциплины исполнения действующего законодательства и формирование личного примера в вопросах страховой культуры. По предварительным оценкам, уровень страхования среди данной категории действительно увеличился.

Что касается возможного введения штрафов для граждан, то в настоящее время основной акцент делается на информировании и формировании понимания значимости страховой защиты. Главная цель - повышение защищенности населения, а не применение карательных механизмов.

- Недавно было объявлено о создании "общего страхового пула" для защиты жилья. Что это даст простому кыргызстанцу и как изменится надежность компании?

- Создание общего страхового пула предполагает объединение финансовых возможностей страховых компаний для покрытия крупных и системных рисков. Для граждан это означает дополнительную устойчивость всей страховой системы, особенно в случае масштабных стихийных бедствий. Объединение ресурсов позволяет распределять риски и снижает нагрузку на отдельную компанию. В конечном итоге это повышает гарантии страховых выплат и усиливает доверие к системе в целом.

- В феврале 2026 года парламент рассматривает страхование в сельском хозяйстве. Будет ли ГСО страховать посевы от засухи или заморозков, и сколько это будет стоить фермеру?

- Вопрос агрострахования находится в активной стадии проработки. Для Кыргызстана, где сельское хозяйство играет значимую роль в экономике и занятости населения, это стратегически важное направление. Рассматривается механизм страхования посевов от засухи, заморозков и других природных рисков. Основная задача - создать устойчивую и понятную систему, которая действительно будет работать в интересах фермеров, а не станет формальной мерой.

ГСО готово участвовать в реализации программы при условии четко определенных правил, прозрачных тарифов и сбалансированной модели распределения рисков. Особое внимание уделяется тому, чтобы стоимость страхования была экономически обоснованной и посильной для сельхозпроизводителей. Конкретные параметры - тарифы, условия и возможные механизмы государственной поддержки - будут объявлены после завершения законодательной и финансово-экономической проработки. Решения будут приниматься с учетом долгосрочной устойчивости системы и интересов фермеров.

- Перенимает ли ГСО опыт других стран, в частности соседних Казахстана, Узбекистана или Китая?

- ОАО "ГСО" последовательно изучает международный опыт развития страхового рынка, включая практики соседних государств. Особое внимание уделяется вопросам цифровизации, развитию электронного урегулирования убытков, формированию резервов и механизмам перестрахования. При этом любые зарубежные решения адаптируются с учетом национального законодательства и особенностей внутреннего рынка. Наша задача - внедрять лучшие практики, которые реально повышают надежность и удобство страховых услуг для граждан Кыргызстана.