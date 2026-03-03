"Хетафе" впервые за 18 лет победил "Реал Мадрид" в гостях

В матче высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги) произошла громкая сенсация: скромный клуб "Хетафе" обыграл гранда мирового футбола "Реал Мадрид" со счётом 1:0. Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Для гостей эта победа стала исторической - они не выигрывали на поле "королевского клуба" с 2008 года. Единственный гол на 39-й минуте забил нападающий "Хетафе" Мартин Сатриано, который первым сориентировался в штрафной после заблокированного кросса.

"Реал Мадрид", в составе которого из-за травмы отсутствовал звездный нападающий Килиан Мбаппе и еще несколько ключевых игроков, владел инициативой на протяжении всей игры, но столкнулся с великолепной обороной соперника. Вратарь гостей Давид Сория стал настоящей преградой для мадридцев, отразив опаснейшие удары вингера Винисиуса Жуниора и полузащитника Арды Гюлера.

Игра выдалась нервной и богатой на нарушения: судья был вынужден удалить с поля полузащитника "Реал Мадрида" Франко Мастантуоно и защитника "Хетафе" Адриана Лисо. Болельщики мадридского клуба, разочарованные результатом, по ходу матча открыто выражали недовольство в адрес футболистов и руководства команды.

Этот результат серьезно ударил по амбициям мадридцев в чемпионате Испании. Победа подняла "Хетафе" на 11-е место в турнирной таблице, в то время как "Реал Мадрид" теперь отстает от лидирующей "Барселоны" на четыре очка, что значительно осложняет подопечным Карло Анчелотти борьбу за чемпионский титул.