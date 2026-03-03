Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

"Хетафе" впервые за 18 лет победил "Реал Мадрид" в гостях

246  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В матче высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги) произошла громкая сенсация: скромный клуб "Хетафе" обыграл гранда мирового футбола "Реал Мадрид" со счётом 1:0. Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Для гостей эта победа стала исторической - они не выигрывали на поле "королевского клуба" с 2008 года. Единственный гол на 39-й минуте забил нападающий "Хетафе" Мартин Сатриано, который первым сориентировался в штрафной после заблокированного кросса.

"Реал Мадрид", в составе которого из-за травмы отсутствовал звездный нападающий Килиан Мбаппе и еще несколько ключевых игроков, владел инициативой на протяжении всей игры, но столкнулся с великолепной обороной соперника. Вратарь гостей Давид Сория стал настоящей преградой для мадридцев, отразив опаснейшие удары вингера Винисиуса Жуниора и полузащитника Арды Гюлера.

Игра выдалась нервной и богатой на нарушения: судья был вынужден удалить с поля полузащитника "Реал Мадрида" Франко Мастантуоно и защитника "Хетафе" Адриана Лисо. Болельщики мадридского клуба, разочарованные результатом, по ходу матча открыто выражали недовольство в адрес футболистов и руководства команды.

Этот результат серьезно ударил по амбициям мадридцев в чемпионате Испании. Победа подняла "Хетафе" на 11-е место в турнирной таблице, в то время как "Реал Мадрид" теперь отстает от лидирующей "Барселоны" на четыре очка, что значительно осложняет подопечным Карло Анчелотти борьбу за чемпионский титул.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456147
Теги:
футбол, Испания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  