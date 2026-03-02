Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Очереди за весной: в Бишкеке впервые проходит Фестиваль тюльпанов

116  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Весна в столице началась с ярких красок и оживлённой торговли. Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики совместно с аграрной компанией организовали в Бишкек первый Фестиваль тюльпанов на площади у Агропрома.

Для горожан это стало приятным сюрпризом в преддверии 8 Марта. На площадке представлено 37 сортов тюльпанов, привезённых из Нидерланды - страны, известной во всём мире своей селекцией цветов.

"Берём сразу на праздник"

У прилавков - оживление. Люди внимательно выбирают оттенки: классические красные, нежно-розовые, белые, жёлтые, двухцветные. Многие признаются, что пришли специально, узнав о распродаже.

- "Удобно и выгодно. Можно купить красивые цветы дешевле и порадовать маму, жену, сестру", - делятся покупатели.

Некоторые берут букеты заранее - до Международного женского дня остаётся всего несколько дней.

Представитель компании "Мээрим" объясняет, как сохранить тюльпаны свежими до праздника: достаточно обернуть их во влажную бумагу и хранить в прохладном помещении. По её словам, каждому покупателю готовы подробно рассказать об уходе за цветами, чтобы букет простоял как можно дольше.

Не только букеты, но и будущее цветника

Помимо срезанных тюльпанов, на фестивале можно приобрести и луковицы. Их высаживают осенью, а уже весной они дают цветение.

Организаторы отмечают, что интерес к посадочному материалу проявляют не только владельцы частных домов, но и жители новостроек, которые хотят озеленить дворы и палисадники.

Новый формат - новые возможности

Фестиваль стал первым подобным опытом для столицы. Координатор ярмарок по Бишкеку от Минсельхоза Искак Анварбеков подчеркивает, что такие ярмарки позволяют напрямую соединить производителя и покупателя, сократить издержки и сделать продукцию доступнее.

Эксперты считают, что развитие цветочного направления может стать перспективной нишей для аграриев. В этом году привезли луковицы, высадили вырастили сами. И есть надежда, что при поддержке государства и инвестиций в тепличные комплексы в будущем возможно расширение тюльпанового производства.

Если фестиваль окажется востребованным, он может стать ежегодной традицией - ярким символом начала весны в Бишкеке. Было бы интересно увидеть место для фотографирования. Уникальные оттенки хочется оставить на память в фотографиях.

Судя по очередям и улыбкам покупателей, первый "тюльпановый" опыт уже можно назвать удачным.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с Тюлпанленд запустили яркий фестиваль тюльпанов, еще и как туристический продукт. И ждут пожеланий от покупателей.

Фестиваль проходит с 2 по 10 марта. В рамках мероприятия тюльпаны реализуются оптом и в розницу.

Основная цель фестиваля - поддержка отечественных производителей, увеличение доли местной продукции на внутреннем рынке и обеспечение населения качественными и экологически чистыми цветами.

Кроме того, мероприятие направлено на развитие цветочного хозяйства, продвижение новых сортов и привлечение инвестиций в отрасль. В рамках фестиваля будут организованы консультации специалистов и обмен опытом в сфере выращивания цветов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456115
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  