Очереди за весной: в Бишкеке впервые проходит Фестиваль тюльпанов

Весна в столице началась с ярких красок и оживлённой торговли. Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики совместно с аграрной компанией организовали в Бишкек первый Фестиваль тюльпанов на площади у Агропрома.

Для горожан это стало приятным сюрпризом в преддверии 8 Марта. На площадке представлено 37 сортов тюльпанов, привезённых из Нидерланды - страны, известной во всём мире своей селекцией цветов.

"Берём сразу на праздник"

У прилавков - оживление. Люди внимательно выбирают оттенки: классические красные, нежно-розовые, белые, жёлтые, двухцветные. Многие признаются, что пришли специально, узнав о распродаже.

- "Удобно и выгодно. Можно купить красивые цветы дешевле и порадовать маму, жену, сестру", - делятся покупатели.

Некоторые берут букеты заранее - до Международного женского дня остаётся всего несколько дней.

Представитель компании "Мээрим" объясняет, как сохранить тюльпаны свежими до праздника: достаточно обернуть их во влажную бумагу и хранить в прохладном помещении. По её словам, каждому покупателю готовы подробно рассказать об уходе за цветами, чтобы букет простоял как можно дольше.

Не только букеты, но и будущее цветника

Помимо срезанных тюльпанов, на фестивале можно приобрести и луковицы. Их высаживают осенью, а уже весной они дают цветение.

Организаторы отмечают, что интерес к посадочному материалу проявляют не только владельцы частных домов, но и жители новостроек, которые хотят озеленить дворы и палисадники.

Новый формат - новые возможности

Фестиваль стал первым подобным опытом для столицы. Координатор ярмарок по Бишкеку от Минсельхоза Искак Анварбеков подчеркивает, что такие ярмарки позволяют напрямую соединить производителя и покупателя, сократить издержки и сделать продукцию доступнее.

Эксперты считают, что развитие цветочного направления может стать перспективной нишей для аграриев. В этом году привезли луковицы, высадили вырастили сами. И есть надежда, что при поддержке государства и инвестиций в тепличные комплексы в будущем возможно расширение тюльпанового производства.

Если фестиваль окажется востребованным, он может стать ежегодной традицией - ярким символом начала весны в Бишкеке. Было бы интересно увидеть место для фотографирования. Уникальные оттенки хочется оставить на память в фотографиях.

Судя по очередям и улыбкам покупателей, первый "тюльпановый" опыт уже можно назвать удачным.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с Тюлпанленд запустили яркий фестиваль тюльпанов, еще и как туристический продукт. И ждут пожеланий от покупателей.

Фестиваль проходит с 2 по 10 марта. В рамках мероприятия тюльпаны реализуются оптом и в розницу.

Основная цель фестиваля - поддержка отечественных производителей, увеличение доли местной продукции на внутреннем рынке и обеспечение населения качественными и экологически чистыми цветами.

Кроме того, мероприятие направлено на развитие цветочного хозяйства, продвижение новых сортов и привлечение инвестиций в отрасль. В рамках фестиваля будут организованы консультации специалистов и обмен опытом в сфере выращивания цветов.