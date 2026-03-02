Иран атаковал офис Биньямина Нетаньяху ракетами "Хайбер"

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально сообщил о нанесении ракетного удара по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Согласно заявлению ведомства, которое приводит агентство Tasnim, атака стала частью масштабной "десятой волны" обстрелов с применением ракетных комплексов "Хайбер". В пресс-службе КСИР подчеркнули, что удар был целенаправленным и внезапным, однако на данный момент информация о судьбе главы израильского правительства отсутствует.

Одновременно с этим иранские вооруженные силы атаковали объект, в котором располагается штаб командующего Военно-воздушными силами Израиля. Эти действия стали прямым ответом на события в Тегеране: ранее государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны Али Хаменеи. Сообщается, что он, а также несколько членов его семьи, включая дочь, внучку, зятя и невестку, стали жертвами ракетного обстрела, совершенного вооруженными силами США и Израиля в ночь на 1 марта.

Ситуация в регионе продолжает стремительно накаляться. В то время как израильская сторона пока не дает официальных комментариев о состоянии премьер-министра и командующего ВВС, Иран заявляет о продолжении ответных мер. На фоне гибели высшего руководства Исламской Республики и ответных ударов по ключевым административным центрам Израиля, эксперты прогнозируют начало полномасштабного военного противостояния на Ближнем Востоке.