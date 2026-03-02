Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Иран атаковал офис Биньямина Нетаньяху ракетами "Хайбер"

177  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально сообщил о нанесении ракетного удара по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Согласно заявлению ведомства, которое приводит агентство Tasnim, атака стала частью масштабной "десятой волны" обстрелов с применением ракетных комплексов "Хайбер". В пресс-службе КСИР подчеркнули, что удар был целенаправленным и внезапным, однако на данный момент информация о судьбе главы израильского правительства отсутствует.

Одновременно с этим иранские вооруженные силы атаковали объект, в котором располагается штаб командующего Военно-воздушными силами Израиля. Эти действия стали прямым ответом на события в Тегеране: ранее государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны Али Хаменеи. Сообщается, что он, а также несколько членов его семьи, включая дочь, внучку, зятя и невестку, стали жертвами ракетного обстрела, совершенного вооруженными силами США и Израиля в ночь на 1 марта.

Ситуация в регионе продолжает стремительно накаляться. В то время как израильская сторона пока не дает официальных комментариев о состоянии премьер-министра и командующего ВВС, Иран заявляет о продолжении ответных мер. На фоне гибели высшего руководства Исламской Республики и ответных ударов по ключевым административным центрам Израиля, эксперты прогнозируют начало полномасштабного военного противостояния на Ближнем Востоке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456118
Теги:
Израиль, Иран, конфликт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  