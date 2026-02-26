Триумф кыргызских борцов в Албании: Эрназар Акматалиев завоевал золото

В Тиране стартовал второй в сезоне рейтинговый турнир по спортивной борьбе - MUHAMET MALO–2026. По итогам первого дня соревнований копилка сборной Кыргызстана пополнилась золотой, серебряной и бронзовой медалями.

Лидером в весовой категории до 70 кг стал Эрназар Акматалиев. Его путь к высшей ступени пьедестала был крайне напряженным:

1/8 финала: победа над Ибрагимом Ибрагимовым (Россия/UWW) со счетом 4:3.

1/4 финала: уверенная победа над Василием Дьяконом (Молдова) - 6:1.

Полуфинал: результативная схватка с Майисом Алиевым (Казахстан), завершившаяся в пользу кыргызстанца - 12:9.

Финал: в решающем поединке против американца Алека Панталео Эрназар на последних секундах вырвал победу со счетом 3:2 и стал обладателем золотой медали.

В этой же категории (до 70 кг) бронзу завоевал Залкарбек Табалдиев. Стоит отметить, что на стадии 1/8 финала он встретился с другим соотечественником - Рустамом Кахаровым, одержав победу и продолжив путь к медали.

Успех команды закрепил Орозобек Токтомамбетов (до 74 кг). Дойдя до финала, он уступил иранцу Юнесу Эмами (0:5) и занял итоговое второе место.

Турнир продолжается. Предварительные схватки следующего соревновательного дня стартуют в 15:30 по бишкекскому времени.