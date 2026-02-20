Лига чемпионов УЕФА: камбэк ПСЖ и победа "Реала"

Первые матчи плей-офф главного клубного турнира Европы ознаменовались драматичными противостояниями топ-клубов. Самым ярким событием вечера стал камбэк "Пари Сен-Жермен" в гостевом матче против "Монако". Проигрывая по ходу встречи 0:2 после дубля Фоларина Балогуна, парижане сумели переломить ход игры во втором тайме. Победу со счетом 3:2 гостям обеспечили точные удары Ашрафа Хакими и дубль Дезире Дуэ, а удаление Александра Головина лишило монегасков шансов на спасение.

Мадридский "Реал" одержал минимальную победу над "Бенфикой" со счетом 1:0 благодаря эффектному голу Винисиуса Жуниора. Матч запомнился не только футбольным мастерством, но и дисциплинарными санкциями, в числе которых удаление главного тренера португальцев Жозе Моуринью в самой концовке встречи.

В других противостояниях игрового дня дортмундская "Боруссия" уверенно переиграла "Аталанту" со счетом 2:0, а турецкий "Галатасарай" устроил настоящий разгром туринскому "Ювентусу", завершив матч с редким для таких стадий результатом 5:2. Участники 1/8 финала турнира определятся по итогам ответных встреч.