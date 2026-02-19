Погода
$ 87.40 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

25 компаний из Санкт-Петербурга готовят экспансию в Кыргызстан

70  0
- Светлана Лаптева
Предприниматели Санкт-Петербурга и Ленинградской области готовятся к масштабной экспансии на рынок Кыргызстана. 17 февраля 2026 года состоялась деловая встреча в формате "Час с Торгпредом", объединившая представителей региональных Центров поддержки экспорта и Торгового представительства РФ в Кыргызской Республике.

Интерес к центральноазиатскому направлению проявили сразу 25 компаний, среди которых лидеры химической промышленности, производства оборудования и инновационных материалов: ООО "БалтХим", ООО "ПК "Медведь", АО "Новбытхим", ООО "ВИТ", ООО "Лигногумат", ООО "Ролтэк", ООО "Корвэй" и другие.

В ходе диалога бизнесмены получили "дорожную карту" по выводу своей продукции на кыргызстанский рынок. Эксперты Торгпредства представили актуальные данные о динамике торгово-экономического сотрудничества и выделили наиболее перспективные ниши для российских экспортеров. Особое внимание было уделено практическим механизмам работы: от логистических цепочек до поиска надежных местных партнеров и взаимодействия на межрегиональном уровне.

Организаторы подчеркнули, что подобные встречи позволяют бизнесу минимизировать риски при выходе на новые площадки и напрямую задать вопросы официальным представителям России за рубежом. Кыргызстан остается одним из ключевых стратегических партнеров, открывающим широкие возможности для реализации совместных инвестиционных и торговых проектов.


