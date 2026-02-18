Погода
$ 87.47 - 87.78
€ 103.42 - 104.27

Мошенничество на 36 млн сомов. В Бишкеке задержаны подозреваемые

148  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке милиция задержала двух женщин, подозреваемых в мошенничестве с ювелирными изделиями на крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе районного УВД Свердловского района.

По ее данным, 13 декабря 2025 года в милицию обратилась гражданка Т.А. Она заявила, что малознакомые женщины, представившиеся как "Ч." и "Н.", в период с 18 ноября по 2 декабря в одном из торгово-развлекательных центров получили ювелирные изделия под реализацию на общую сумму 36 млн сомов. Позднее украшения были перепроданы в скупку по заниженной цене, а полученные деньги владелице возвращены не были.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые Ш.Ч., 1985 года рождения, и С.Н., 1988 года рождения, которых водворили в ИВС.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455665
Теги:
задержание, золото, мошенничество, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  