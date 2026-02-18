Мошенничество на 36 млн сомов. В Бишкеке задержаны подозреваемые

В Бишкеке милиция задержала двух женщин, подозреваемых в мошенничестве с ювелирными изделиями на крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе районного УВД Свердловского района.

По ее данным, 13 декабря 2025 года в милицию обратилась гражданка Т.А. Она заявила, что малознакомые женщины, представившиеся как "Ч." и "Н.", в период с 18 ноября по 2 декабря в одном из торгово-развлекательных центров получили ювелирные изделия под реализацию на общую сумму 36 млн сомов. Позднее украшения были перепроданы в скупку по заниженной цене, а полученные деньги владелице возвращены не были.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые Ш.Ч., 1985 года рождения, и С.Н., 1988 года рождения, которых водворили в ИВС.

Расследование продолжается.