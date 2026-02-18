Мужчину избили и ограбили в гостинице. Милиция задержала подозреваемых

В Бишкеке задержаны двое подозреваемых в грабеже, совершённом в одной из гостиниц Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба УВД района.

По ее данным, 9 декабря 2025 года в милицию обратился гражданин К.Т. Он сообщил, что накануне, 8 декабря, в гостинице на улице Красная вместе с другом и двумя девушками арендовал номер. В комнату вошли неизвестные лица, избили его и похитили мобильный телефон iPhone 11 Pro стоимостью 18 000 сомов, наручные часы и 6 700 сомов. Кроме того, потерпевшего заставили перевести деньги через систему "О-Деньги".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабёж) УК Кыргызской Республики, назначены экспертизы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали второго подозреваемого Т.Ж., 2007 года рождения. Он водворён в ИВС. Ранее был задержан первый подозреваемый Т.Д., 2007 года рождения.

По данным следствия, похищенный телефон подозреваемые продали за 10 000 сомов, а полученные деньги потратили на личные нужды.

Расследование продолжается.