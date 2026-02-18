Жумгалбек Шабданбеков возглавил ГКНБ под аккомпанемент депутатской критики

Жогорку Кенеш Кыргызстана утвердил кандидатуру Жумгалбека Шабданбекова на должность председателя ГКНБ КР. Назначение инициировано президентом страны и он же в ближайшее время закрепит решение официальным указом. Несмотря на одобрение процедура не обошлась без острых вопросов со стороны народных избранников, которые обрушились с критикой на методы работы спецслужбы.

Депутаты призвали нового главу ГКНБ радикально пересмотреть отношение ведомства к предпринимателям. Так парламентарий Исманали Жороев вскрыл схему по которой работали отдельные сотрудники. Для давления на бизнес привлекались частные аудиторы, чьи заключения носящие лишь рекомендательный характер становились поводом для угроз и принудительного изъятия средств известного как "кустуризация". Жороев подчеркнул, что сейчас многих из этих оперативников самих задерживают за превышение полномочий.

Дастан Бекешев обратился к Шабданбекову с вопросом о том, какие реформы последуют и готов ли новый руководитель дать открытую пресс-конференцию. Особое внимание Бекешев уделил одиозным сотрудникам известным под кличками Вазелин, Лизун и другими. Парламентарий поднял принципиальный вопрос, если эти оперативники сейчас привлекаются к ответственности за нарушения, то будут ли пересмотрены уголовные дела. которые они возбуждали и вели ранее.

Кроме того другие депутаты акцентировали внимание на необходимости прекратить практику, когда ГКНБ подменяет собой налоговые и аудиторские органы. Также они потребовали очистить ряды ведомства от лиц, дискредитирующих государственную службу.