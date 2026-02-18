Погода
Новый депутат Жогорку Кенеша занял вакантное место Эльдара Сулайманова

Бермет Таалайбекова
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Эльдара Сулайманова. Решение принято на основании его личного заявления, сообщает пресс-служба ЦИК.

Удостоверение депутата признано недействительным.

В связи с образовавшейся вакансией мандат депутата Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 5 передан Азизбеку Абдуллаеву. Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК 18 февраля.

Абдуллаев зарегистрирован депутатом парламента. Ему будет вручено удостоверение установленного образца и нагрудный знак.

Официальные причины сложения мандата не озвучивались. Ранее в публичном пространстве обсуждался конфликт вокруг личной жизни Сулайманова: его бывшая супруга заявляла о фактах семейного насилия. Сам депутат эти обвинения отрицал.


