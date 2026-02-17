В Бишкеке 20 февраля откроется "Шатер Рамазана"

С 20 февраля 2026 года в Бишкеке начнет свою работу уникальный социально-благотворительный проект "Шатер Рамазана". На протяжении 10 лет инициатива, реализуемая Общественным благотворительным фондом "Аль-Умма" при поддержке неравнодушных граждан, объединяет людей вокруг идей милосердия, мира и согласия.

В течение всего Священного месяца Рамазан в "Шатре" будут ежедневно организовываться ужины-разговения (ифтары), сопровождаемые культурной программой. Основное внимание организаторы уделяют наиболее уязвимым слоям населения: гостями проекта станут дети-сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов, многодетные семьи, матери-одиночки и одинокие пожилые люди. Всего за месяц планируется принять более 6000 человек.

Главная цель проекта - не только оказать гуманитарную помощь, но и создать праздничную атмосферу для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, укрепив при этом принципы общегражданской активности и заботы о ближнем. Опыт проведения "Шатра Рамазана" в Бишкеке и Оше уже получил широкое признание как в местном сообществе, так и в международных СМИ, став своеобразным мостом дружбы народов.

Стоит отметить, что проект ежегодно привлекает внимание мировых звезд благотворительности. Так, в 2024 году по приглашению фонда "Аль-Умма" в Кыргызстан приехал знаменитый турецкий шеф-повар Бурак Оздемир, а в 2025 году гостем проекта стал известный южнокорейский инфлюенсер и меценат Дауд Ким (Daud Kim).

По всем вопросам участия в проекте или оказания поддержки можно обратиться к директору ОБФ "Аль-Умма", общественному деятелю Элиане-Марьям Сатаровой по телефону: 0707 33 53 69.