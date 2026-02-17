Бакыт Бакетаев призвал авторов "письма 75" объяснить свою позицию

Политолог Бакыт Бакетаев обратился к 75 общественным деятелям Кыргызстана с призывом публично разъяснить свою позицию по инициативе досрочных выборов, подчеркнув важность сохранения политической стабильности и государственной устойчивости в стране.

"С глубоким уважением к вашему возрасту, опыту и заслугам перед страной вынужден сказать откровенно: поспешность в вопросах государственной устойчивости - роскошь, которую Кыргызстан сегодня не может себе позволить.

Когда кыргызстанский поезд реформ набрал устойчивый ход и международные институты всё чаще называют нашу страну "новым азиатским тигром", попытка притормозить этот процесс инициативой о досрочных выборах выглядит как минимум несвоевременной.

Многие из подписавших петицию сегодня признают, что решение было принято без глубокого осмысления - под влиянием эмоций или вследствие неверной трактовки правовых норм.

Народ ждёт не оправданий, а честного и достойного разъяснения позиции. Ведь среди подписантов - уважаемые аксакалы, академики, общественные и политические деятели, люди, посвятившие годы служению Родине. Тем выше к ним требования общества.

Если инициатива действительно была продиктована заботой о стране, возникает закономерный вопрос: почему её не поддержали опытные юристы и генералы, такие как Феликс Кулов, который, более того, публично выступил против? Этот вопрос звучит сегодня в общественном пространстве.

Сейчас особенно важно сохранить спокойствие и государственную выдержку. Следствие разберётся в деталях. Государственные институты продолжают работать. Президент расставит всё по своим местам.

В мире, где геополитическая ситуация развивается по краю лезвия, любое необдуманное движение может привести к дестабилизации. Кыргызстану необходимы созидательный труд, последовательность и устойчивость, а не турбулентность.

Аксакалы всегда были нравственной опорой народа. Сегодня общество ждёт нового, осознанного и взвешенного обращения, поддерживающего стабильность и фундаментальные принципы конституционного строя.

Мудрость - основа государственного строительства.

Почему они молчат: они не согласны или согласны? Народ ждёт, что они скажут, или они будут стоять до конца?" - задается вопросом Бакетаев.

Напомним, ранее к президенту обратились 75 человек - видные общественные деятели и экс-политики - с призывом провести досрочные президентские выборы. С ними были проведены разъяснительные беседы в МВД, некоторых задержали.