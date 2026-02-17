Исхак Масалиев предложил пересмотреть резонансные дела ГКНБ

Экс-депутат Жогорку Кенеша и лидер Партии коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев выступил с инициативой провести глубокую ревизию деятельности ГКНБ КР за последние пять лет. По мнению политика, это необходимый шаг для восстановления справедливости и доверия граждан.

Масалиев подчеркнул, что текущая ситуация требует решительных реформ. Он поддержал сужение функций ГКНБ до профильных задач, отметив, что вопрос передачи антикоррупционных полномочий, будь то создание нового органа или усиление МВД и прокуратуры, остается в прерогативе Президента.

"Сейчас руководство ГКНБ полностью обновилось, некоторые сотрудники даже оказались под арестом. Как отметил вице-премьер-министр Байсалов, количество нарушений закона возросло, и среди населения растет недовольство", - констатирует политик.

Главным предложением Масалиева стало создание специальной межведомственной комиссии указом главы государства. Эта комиссия должна тщательно проверить все громкие уголовные дела последних лет.

"Необходимо заново пересмотреть резонансные уголовные дела за последние пять лет. Было бы правильно, если бы президент своим указом создал межведомственную комиссию и проверил множество этих дел", - считает Исхак Масалиев.

Политик признает, что итоги таких проверок могут быть непредсказуемыми, однако уверен, что этот шаг необходим для будущего страны:

"Результаты могут оказаться неожиданными, но этот шаг необходим. Он нужен и нашему народу, и самому президенту".