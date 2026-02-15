Фейковая кампания против Ташиева завершилась бегством провокаторов

Глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков сообщил о появлении фейковых аккаунтов, распространяющих информацию против бывшего председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и его окружения. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

По словам Орунбекова, власти рассматривают происходящее как целенаправленную провокацию. В настоящее время соответствующие органы проводят проверку указанных страниц. В случае установления причастных лиц они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Он также подчеркнул, что публикация провокационных материалов и попытки организации политических заговоров могут расцениваться как преступление.

Примечательно, что сразу после публикации поста Орунбекова провокационные материалы против семьи Ташиева были удалены. Более того, исчезли и аккаунты авторов этих публикаций.