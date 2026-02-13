Для Жапарова и Ташиева стабильность превыше всего, - эксперты

Ряд экспертов, политических и общественных деятелей прокомментировали "Номад-ТВ" отставку главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева, а также событие, которое этому предшествовало, – публикацию так называемого "письма 75". Ранее 75 политиков и общественных деятелей поставили свои подписи под письмом о необходимости проведения в Кыргызстане досрочных президентских выборов. При этом один из подписантов, бывший чиновник Бекболот Талгарбеков, ранее публично заявлял, что якобы "имеет связь с российскими генералами в отставке".

Политолог Бакытбек Жумагулов прокомментировал, насколько уместны были подобные сигналы Талгарбекова, учитывая, что у президента Кыргызстана Садыра Жапарова налажены тесные партнерские отношения с президентом России:

"То, что у Талгарбекова могут быть знакомства, этого утверждать или отрицать я не могу. Так же как и то, что такие знакомства могут влиять на какие-то внутриполитические ситуации. Мы с Российской Федерацией являемся стратегическими партнерами. Состоим в двух важных, очень серьезных организациях – Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийском экономическом союзе. Помимо этого, мы совместно, Россия и Китай, состоим в другой важнейшей организации – Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому, когда страны состоят в таких объединениях, безусловно, подобные мероприятия не приветствуются и в большинстве случаев неуместны. Наше стратегическое партнерство закреплено серьезными документами, ратифицировано парламентом, и оно не просто так выстраивается".

Бакытбек Жумагулов также прокомментировал попытки некоторых подписантов дистанцироваться от этой инициативы:

"Я, прежде чем что-то подписывать, обязательно знакомлюсь с документом и выражаю свою позицию. Если я согласен с этой позицией, то, безусловно, подписываю и, соответственно, могу ее аргументировать. Если вопрос касается таких серьезных процессов, как досрочные выборы президента, необходимо ознакомиться с аргументами и иметь четкую позицию, чтобы в случае необходимости грамотно ее обосновать".

Своим мнением по поводу "письма 75" в интервью "Номад ТВ" поделился также экс-премьер-министр, общественный деятель Феликс Кулов. По его словам, поводом для этой политической интриги мог стать еще декабрьский курултай с участием президента Кыргызстана:

"Не просто так на ровном месте вдруг начинается такая интрига. На курултае в прошлом году президент в программной речи сказал, что органы национальной безопасности и МВД ведут большую работу по борьбе с коррупцией. Но вместе с тем есть отдельные сотрудники на местах, которые, так скажем, перебарщивают, и это вызывает недовольство. Президент сказал: обращайтесь ко мне, никто не останется один, я по каждому факту буду принимать решение. То есть он дал понять, что никаких нарушений закона не допустит. Видимо, было много обращений, люди на это отреагировали. Потому что на местах действительно были перекосы. Когда сигналы пошли, отдельные сотрудники обеспокоились за себя и решили воспользоваться этим моментом, попытаться снять напряжение. Стали обращаться к политикам, различным блогерам и юристам, чтобы они пошли по такому пути и, как вариант, выступили с инициативой о проведении досрочных выборов. Хотя юридических и политических оснований для этого нет".

По мнению Кулова, далее к интриге были подключены депутаты и отдельные политические деятели. Когда президент увидел, что ситуация ставит под удар председателя ГКНБ, он принял решение и по телефону сообщил Камчыбеку Ташиеву о вынужденном шаге.

"Камчыбек Кадыршаевич с пониманием к этому отнесся", – отметил Кулов.

Экс-премьер-министр также прокомментировал, насколько убедительно выглядят попытки инициаторов "письма 75" отказаться постфактум от своей инициативы:

"Я с отдельными людьми разговаривал, они мне прямо сказали, что это делалось в интересах государства. Просто не придали значения и не до конца прочитали текст – он очень большой. Я считаю, что текст безграмотный с юридической точки зрения и не содержит оснований для досрочных выборов. В итоге сами видите, к чему это привело".

По поводу автора инициативы о досрочных президентских выборах Бекболота Талгарбекова и его якобы связей с российскими генералами Кулов отметил:

"Я думаю, что это человек, который такие вещи стал говорить просто так, скажем, политически недалекий. И не стоит обращать на его слова внимание. Но, к сожалению, люди ему поверили и подписали обращение, тем самым он их подвел".

Говоря о взаимоотношениях между политиками, Феликс Кулов сказал:

"Я считаю, что президент говорил очень искренне. Дружба у них крепкая, они давали слово друг другу. Но в политике бывают ситуации, когда нужно принимать решения исходя не из интересов конкретного человека, а государства. И в данном случае президент исходил именно из этого".

Говоря о стремительном возвращении Камчибека Ташиева в Кыргызстан, Кулов отметил:

"Он прежде всего руководствовался интересами государства, чтобы за спиной не было никаких телодвижений. Поэтому приехал, чтобы показать и поставить на место тех нерадивых сотрудников и организаторов этой истории, связанной с подписанием различных бумаг. Я думаю, что он правильно поступил".

Своим взглядом на политические процессы в Кыргызстане с "Номад ТВ" поделился доктор политических наук, профессор Дипломатической академии МИД КР Кубат Султанбеков.

По его словам, возвращение Камчыбека Ташиева подтверждает, что каких-либо гонений в этом плане не произойдет.

"И это как раз проявление дружеских отношений. Если вспомнить историю их отношений, они начались очень давно и продолжаются десятилетиями. Когда-то они были в одних политических партиях, участвовали в определенных процессах, и эти отношения сохранились. Это большой плюс на политическом олимпе. Не всегда такие отношения долго сохраняются – это своего рода парадокс. За пять лет не было ярко выраженных трений между этими фигурами, что подчеркивает глубину их связей. Наверное, это тоже сыграло роль в происходящем.

Ответственность очень большая. Каждый из них в течение пяти лет брал на себя обязательства – как по отдельности, так и вместе. Они обещали народу, что будет обеспечена стабильность, что не повторятся события 2005 и 2010 годов. Поэтому на государственном уровне они должны осознавать, что из дестабилизации никто не выиграет. Я думаю, стабильность страны будет обеспечена, и те реформы, которые у нас происходят, будут продолжены", - сказал он.