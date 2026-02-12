Бакыт Бакетаев: Возможны два сценария после отставки Камчыбека Ташиева

Отставка председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева стала главной темой политической повестки. Событие, которое многие поспешили назвать кризисом, известный политолог Бакыт Бакетаев призывает рассматривать без лишних эмоций. Специально для VB.KG эксперт представил свой анализ ситуации и два возможных пути развития событий.

"Я находился в точках принятия решений во время четырех революций в Кыргызстане. Поэтому оцениваю ситуацию не эмоционально, а с позиции опыта. Отставка председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева событие серьезное, но не выходящее за рамки управляемого политического процесса. В системной власти резкие кадровые решения всегда имеют под собой стратегическую логику.

Сценарий первый - договоренность и стабилизация (наиболее вероятный). Президент и Камчыбек Ташиев соратники с многолетней историей. Они вместе прошли сложный путь к власти, вместе принимали непопулярные решения, вместе проводили реформы. За пять лет государственная машина была переформатирована, усилена вертикаль управления, обеспечена внутренняя устойчивость. Разногласия в такой связке неизбежны. В ежедневном управлении принимаются сотни решений, иногда без полной синхронизации, иногда при разной оценке рисков. Это нормальный рабочий процесс. Если отставка произошла, значит, президент посчитал, что дальнейшее сохранение прежнего баланса может создавать риски для стабильности. Возможно, речь шла о чрезмерной политической активности отдельных сторонников, о преждевременном позиционировании на будущие расклады. В Кыргызстане такие сигналы быстро становятся известны компетентным органам. Камчыбек Ташиев прекрасно понимает возможности системы безопасности и правовые последствия любого шага, который может быть интерпретирован как угроза конституционному строю. А президент уже продемонстрировал готовность принимать жесткие решения, руководствуясь государственным интересом, а не личной дружбой. Поэтому рациональный прогноз - договоренность, пауза, перераспределение ролей без публичной конфронтации. Система остается устойчивой.

Сценарий второй - латентная конкуренция и управляемая турбулентность (менее вероятный). Менее вероятный, но теоретически возможный сценарий, то есть постепенное формирование скрытого политического противостояния. Если часть команды Ташиева не примет кадровое решение и начнет самостоятельную игру, через элиты, регионы, бизнес-структуры или силовой блок, то это создаст напряжение внутри системы. В Кыргызстане политическая мобилизация происходит быстро, особенно на фоне слухов.

Основные риски этого сценария:

- это фрагментация элит, то бишь разделение на условные "лагеря" может привести к управленческому параличу в отдельных ведомствах,

- информационная эскалация, то есть вбросы, компромат, утечки, которые являются традиционным инструментом внутренней борьбы

- уличный фактор - Кыргызстан имеет историю быстрого выхода политического конфликта на улицу, даже ограниченная мобилизация способна создать эффект снежного кома,

- внешний интерес - любая внутренняя турбулентность мгновенно становится предметом внимания внешних игроков.

Однако вероятность этого сценария снижает несколько обстоятельств. Камчыбек Ташиев - системный игрок и прекрасно осознает последствия эскалации. Тем более силовой и правовой инструментарий государства сегодня значительно жестче и централизованнее, чем в предыдущие революционные периоды. Да еще общество устало от потрясений и не демонстрирует запроса на радикальную смену власти.

Из опыта четырех революций я сделал один главный вывод, что кризис в Кыргызстане начинается не с кадрового решения, а с утраты контроля над процессами. Пока решения принимаются внутри системы и остаются управляемыми, страна сохраняет устойчивость. Президент продемонстрировал, что руководствуется принципом: "Друг может быть близок, но государство - выше". Дальнейшее развитие событий будет зависеть от зрелости обеих сторон. Если приоритетом останется стабильность, второй сценарий так и останется теорией. А Кыргызстану сегодня нужна не новая борьба, а завершение начатых реформ", - заключил Бакыт Бакетаев.