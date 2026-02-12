Адилет Орозбеков назначен секретарем Совета безопасности (биография)

Орозбеков Адилет Орозбекович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента. Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.

До него эту должность занимал Рустам Мамасадыков.

Ранее Орозбеков занимал должность государственного инспектора отдела обороны, правопорядка и безопасности управления контроля исполнения решений президента и Кабинета министров Администрации президента КР.

Биография:

Адилет Орозбеков, 1978 года рождения. Окончил Международный университет Кыргызстана по специальности "Дипломатия и международное право", в дальнейшем прошел обучение в Академии ФСБ Российской Федерации.

Владеет кыргызским, русским и английским языками.

Имеет классный чин советника государственной гражданской службы 1 класса, воинское звание - полковник.

Начал трудовую деятельность в 2001 году в органах национальной безопасности в должности оперуполномоченного и работал на различных должностях, в том числе руководящих, до 2017 года.

2007–2009 гг. - заместитель начальника отдела управления по защите конституционного строя СНБ КР;

2009–2010 гг. - начальник отдела международного сотрудничества, заместитель начальника управления - начальник отдела международного сотрудничества ГСНБ КР;

2012–2017 гг. - главный эксперт Антитеррористического центра ГКНБ КР;

С 2017 года работал в Министерстве иностранных дел, аппарате национального координатора по делам Шанхайской организации сотрудничества;

2017–2019 гг. - референт Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Пекине;

2023–2024 гг. - эксперт Ситуационного центра Администрации президента КР.