Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Адилет Орозбеков назначен секретарем Совета безопасности (биография)

447  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Орозбеков Адилет Орозбекович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента. Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.

До него эту должность занимал Рустам Мамасадыков.

Ранее Орозбеков занимал должность государственного инспектора отдела обороны, правопорядка и безопасности управления контроля исполнения решений президента и Кабинета министров Администрации президента КР.

Биография:

Адилет Орозбеков, 1978 года рождения. Окончил Международный университет Кыргызстана по специальности "Дипломатия и международное право", в дальнейшем прошел обучение в Академии ФСБ Российской Федерации.

Владеет кыргызским, русским и английским языками.

Имеет классный чин советника государственной гражданской службы 1 класса, воинское звание - полковник.

Начал трудовую деятельность в 2001 году в органах национальной безопасности в должности оперуполномоченного и работал на различных должностях, в том числе руководящих, до 2017 года.

2007–2009 гг. - заместитель начальника отдела управления по защите конституционного строя СНБ КР;

2009–2010 гг. - начальник отдела международного сотрудничества, заместитель начальника управления - начальник отдела международного сотрудничества ГСНБ КР;

2012–2017 гг. - главный эксперт Антитеррористического центра ГКНБ КР;

С 2017 года работал в Министерстве иностранных дел, аппарате национального координатора по делам Шанхайской организации сотрудничества;

2017–2019 гг. - референт Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Пекине;

2023–2024 гг. - эксперт Ситуационного центра Администрации президента КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455389
Теги:
назначение, Кыргызстан, совбез, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  