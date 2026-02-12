Погода
Депутаты "со слезами на глазах" попрощались с ташиевским спикером

- Бактыгуль Акжолова
В стенах Жогорку Кенеша сегодня было эмоционально, депутаты провожали Нурланбека Тургунбек уулу, который внезапно для многих объявил о сложении полномочий спикера. Зал заседаний наполнился словами благодарности, хотя в кулуарах не обошлось и без обсуждения причин такого шага. В своих выступлениях нардепы не только подводили итоги работы экс-торага, но и открыто призывали коллег "не раскачивать лодку", сохраняя единство.

Депутат Жанар Акаев одним из первых взял слово, отметив, что Тургунбек уулу работал добросовестно и старался не втягивать парламент в сомнительные политические игры. Акаев особо подчеркнул его вклад в "кыргызский язык".

"Именно при вас делопроизводство окончательно перешло на госязык, а конституционный закон о языке обрел реальную силу", - сказал он.

Камила Талиева в своем выступлении была более резкой и прямо заявила, что интригам в парламенте не место. По ее словам, экс-торага никогда не делил коллег на "своих и чужих", но в последнее время в стенах ЖК наблюдалась излишняя политическая возня, которая, по мнению депутата, и подтолкнула спикера к уходу.

Эту позицию поддержал и Улан Примов, поблагодарив коллегу за справедливость и пожелав успехов "в свободном плавании". А вот Акылбек Тумонбаев и вовсе признался, что решение об отставке стало для него громом среди ясного неба. Тем не менее, он поблагодарил соратника за укрепление парламентаризма.

Суйунбек Омурзаков в своей речи сделал упор на стабильность. Он положительно оценил пройденный спикером путь и призвал депутатский корпус к максимальной консолидации, чтобы смена руководства не ударила по эффективности работы Жогорку Кенеша.

В свою очередь Данияр Толонов подчеркнул, что Тургунбек уулу принял решение об уходе абсолютно самостоятельно. По его словам, за время председательства спикер внес заметный вклад в развитие парламентаризма и всегда стремился создать человеческие условия для работы как самих депутатов, так и сотрудников аппарата.


Теги:
спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
