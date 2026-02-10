В Бишкеке обсудили, как республике выжить в условиях нового миропорядка

В Бишкеке прошел круглый стол на тему "Глобальные тренды Центральной Азии: от обеспечения безопасности до добычи критически важных минералов". Ведущие эксперты, политики и аналитики обсудили геополитическую роль Кыргызстана, риски ресурсной зависимости и перспективы интеграции в условиях формирования нового мирового порядка.

Экс-депутат ЖК КР и соучредитель ОФ "Евразийское поколение" Евгения Строкова подчеркнула, что повышенный интерес мировых лидеров к региону закономерен: Кыргызстан находится в "самом сердце" Центральной Азии. Однако эта уникальность несет в себе не только возможности, но и риски стать "расходным материалом" в столкновении крупных держав.

Анализируя позиции ключевых игроков, Строкова отметила критический дисбаланс. Взаимодействие с Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, по её мнению, чаще оборачивается политическим давлением и насаждением идеологических ценностей, нежели реальным экономическим развитием. Она указала на отсутствие динамики в товарообороте с США и риски превращения страны в полигон для испытаний западных медицинских препаратов. Напротив, сотрудничество с Пекином и Москвой демонстрирует конкретные результаты: участие Китая в логистических проектах "Один пояс - один путь" и финансовую поддержку со стороны России. Эксперт призвала рассматривать союзников по ЕАЭС и ШОС как гарантов ресурсного суверенитета.

Экономист и системный аналитик Бактыбек Саипбаев акцентировал внимание на энергетической безопасности. Он отметил, что из-за деградации ледников и маловодья гидроэнергетика региона находится под угрозой. По его убеждению, спасением для Кыргызстана может стать атомная энергетика, в частности малые АЭС от российского "Росатома". Саипбаев также спрогнозировал скорый крах мировой финансовой системы, перенасыщенной услугами в ущерб реальному сектору. В этой ситуации выживание республики возможно только через тесную интеграцию с соседями и крупными техноэкономическими зонами (РФ и КНР).

Вопросы национальной безопасности затронул экс-первый замминистра обороны КР Мурат Бейшенов. Он подчеркнул, что в современных реалиях выживает не сильнейший, а наиболее адаптивный. По его мнению, государству необходима не просто "красивая стратегия", а пошаговая инструкция по защите энергетических и минеральных интересов. Бейшенов призвал готовить собственные кадры в горнодобывающей отрасли, чтобы страна не зависела от иностранных специалистов.

Замдиректора ИСАП при КРСУ Арсен Усенов напомнил о стремительном развитии искусственного интеллекта. К 2031 году, согласно прогнозам, ИИ может превзойти человеческий разум, что вызовет беспрецедентный спрос на критически важные минералы, которыми богат Кыргызстан. Усенов подчеркнул, что любые решения по разработке недр должны приниматься на основе глубокого научно-аналитического сопровождения с учетом векторов мировой геополитики.

Итогом дискуссии стал консолидированный вывод, что для сохранения суверенитета Кыргызстану необходимо соблюдать баланс между интересами крупных держав, развивать собственную промышленную базу и укреплять связи с проверенными партнерами по евразийскому пространству.

Мероприятие было организовано ЦЭИ "Ой Ордо" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР.