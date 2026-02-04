"Разломать - ума не надо": Горожане просят не сносить историю Ошского рынка

Житель Бишкека Дмитрий в комментариях к новости о том, что Ошский базар летом будет полностью перенесен, а на его месте будет разбит парк, выразил альтернативное мнение. Он призвал власти не уничтожать уникальную архитектуру торгового комплекса, а использовать её потенциал для создания знаковой городской локации.

"У Ошского рынка есть красивейшая относительно небольшая историческая часть. Её нужно отреставрировать, придумать очень жёсткие нормы торговли, сделать акцент на общепите (кафе, рестораны), сделать тандыры уличные, свет ночной, красивую кровлю от солца летом и снега зимой, чтобы это было супер красиво и вкусно, подумать над зонами для музыки или артистов, облагородить всю оставшуюся плошадь в парковые зоны и сделать местом притяжения для горожан и туристов. Сделать отельчики небольшие буквально на несколько номеров.

Людям будет куда прийти покушать, посмотреть на красивое и отдохнуть. Это сильно лучше чем парк, которые не умеют у нас делать. Разломать памятник архитектуры большого ума не надо. А вот сделать из него полезное и выгодное для города произведение искусства - это надо очень хорошо подумать головой", - написал он.

Стоит отметить, что подобный подход широко практикуется в мировой урбанистике. Например, в Китае старые архитектурные сооружения, включая рыночные кварталы, практически никогда не сносят - их реставрируют и превращают в главные туристические достопримечательности страны. Аналогичный опыт демонстрирует и Турция, где древние рынки не просто сохранены, а являются визитной карточкой городов и мощным источником дохода для бюджета.

По мнению многих горожан, создание аутентичного квартала с жесткими правилами благоустройства и сохранением исторического облика принесло бы Бишкеку гораздо больше пользы, чем создание стандартного парка.