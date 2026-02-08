Фермеры Ноокатского района делает ставку на "Вирджинию"

В Ноокатском районе Ошской области стартовала масштабная кампания по возвращению былой славы табаководства. Департамент экспертизы сельскохозяйственных культур при Минсельхозе КР провел для местных аграриев обучающий семинар, который должен стать отправной точкой в повышении доходности дехканских хозяйств.

Главным событием встречи стала презентация семян топовых сортов, способных изменить экономику региона. Фермерам предложили легендарную "Вирджинию" - высокоурожайный сорт мирового класса, который славится своей адаптивностью и качеством, а также "Дюбек 44-07" - выносливый сорт, идеально подходящий для зон рискованного земледелия благодаря своей устойчивости к неблагоприятным условиям.

Специалисты ведомства не просто раздали семена, а представили пошаговые технологические карты возделывания. Дехкане получили подробные инструкции: от нюансов посадки до методов достижения максимальных показателей урожайности. Как отмечают в пресс-службе Минсельхоза, цель таких мероприятий - искоренить устаревшие подходы и внедрить современные агротехнические практики, которые позволят южным фермерам конкурировать по качеству сырья на международном уровне.

По итогам семинара участники получили практические рекомендации и ответы на вопросы, касающиеся специфики новых сортов. В профильном министерстве подчеркивают, что обучение фермеров Ноокатского района - это лишь первый шаг в долгосрочной стратегии развития сельскохозяйственного потенциала региона и повышения агротехнической грамотности производителей.