Склоняли несовершеннолетнюю к интимным действиям. Задержаны милиционеры

196  0
Сотрудники милиции ОВД Узгенского района организовали преступную схему вымогательства, склоняя несовершеннолетнюю 2008 года рождения к действиям сексуального характера с гражданами. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, старший участковый уполномоченный капитан милиции З.у.А. действовал в сговоре с инспекторами по делам несовершеннолетних Н.А.Н. и А.у.А. Милиционеры подводили девушку к состоятельным мужчинам, после чего проводили фиктивные задержания и, оказывая психологическое давление и шантаж, требовали деньги.

В ходе следственных действий получены признательные показания. Также установлено наличие других фактов так называемых "подстав" со стороны вовлеченных сотрудников ОВД и гражданских лиц. Задержанные водворены в СИЗО.

В ГКНБ отметили, что особую обеспокоенность вызывает тот факт, что среди задержанных есть инспекторы по делам несовершеннолетних, которые по роду службы обязаны заниматься профилактикой правонарушений и защитой прав детей.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся мероприятия, направленные на всестороннее документирование противоправных деяний указанных "оборотней в погонах".


URL: https://www.vb.kg/455141
Теги:
ГКНБ, задержание, несовершеннолетние, проституция, Узгенский район, шантаж, милиция
