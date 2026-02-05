"Либо меняйся, либо умирай". Тилек Токтогазиев о шансе КР на форуме B5+1

Предприниматель, экс-министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Тилек Токтогазиев рассказал, почему он участвует в бизнес-форуме B5+1 и какие перспективы открываются перед страной.

- Почему вы на саммите B5+1? Есть ли у вас опыт сотрудничества с США и какие грани общего бизнеса вы видите?

- Думаю, для Кыргызстана можно выделить два основных направления сотрудничества: это импорт технологий из США и экспорт нашей продукции. Мы не можем поставлять туда всё подряд, так как логистика обходится очень дорого.

Мы впервые в истории Кыргызстана экспортировали фуру чеснока. Только на доставку ушло 15 тысяч долларов, не считая остальных затрат. Для сравнения: доставка нашего чеснока стоит 15 000 долларов, а китайского - всего 2 тысячи. У нас нет выхода к морю, мы фактически заблокированы. Из-за этого наша продукция автоматически становится дорогой, поэтому мы можем экспортировать только премиальные товары. Нужно сосредоточиться на уникальной линейке сегмента "люкс".

С другой стороны, мы импортируем из США технологии. Например, саженцы клубники. Если у нас с гектара собирают 8–9 тонн, то в США - 70–80 тонн. Я был в Калифорнии и изучал этот вопрос. Их клубника выращена сильнейшими селекционерами, она экологически чистая. Там вкладывают миллионы долларов в науку и получают семена, устойчивые к различным заболеваниям. Знаете ли вы, например, что США поставляют рис даже в Юго-Восточную Азию?

И все это результат технологий. То, что у нас выращивают десятки людей, там делает один фермер на мощных комбайнах. Сельское хозяйство там работает как единая современная система. И у фермеров есть чёткое понимание роли науки и инноваций. Они объединены в ассоциации, добровольно сдают взносы, которые идут на развитие селекции. То есть не министерство уговаривает фермеров использовать качественные семена, а они сами делают это осознанно.

- Вы хотите сказать, что Кыргызстан сильно отстает? Успеют ли наши люди перестроиться и, как вы говорите, "быстро умнеть", чтобы использовать имеющиеся природные возможности?

- Закон прост: либо меняйся, либо умирай! Нужно быстро учиться и адаптироваться - это закон эволюции. Все виды, которые не смогли подстроиться под новые условия или делали это слишком долго, - исчезли.

- Форум завершится, а что в итоге получит Кыргызстан?

- Прежде всего, это возможность. А воспользуемся мы ею или нет зависит только от нас. Я в своих проектах эти шансы использую, и страна должна делать так же.

Каждое выступление участника, будь то чиновник, банкир или предприниматель, должно быть четким сигналом. Каждое слово должно быть аргументированным и бить точно в цель. Это месседж американскому и международному бизнесу. За пять минут выступления можно либо завоевать мир и привлечь в Кыргызстан все финансы и инвесторов, либо упустить все.